السعودية.. إدانة 3 وافدين بمحاولة تهريب وغسل أموال

وجهت النيابة العامة في السعودية تهما بحق ثلاثة وافدين بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ 1.286 مليون ريال سعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن مصدر مسؤول قوله، إن نيابة الجرائم الاقتصادية انهت التحقيق مع رجلين وامرأة من جنسية أفريقية.

وبحسب الوكالة ”كشف التحقيق عن قيام المتهميْن بمحاولة نقل المبلغ المالي بمخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لتلك المرأة عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز في جدة“.

وقالت الوكالة، إن التحقيق كشف عن أن المبالغ المضبوطة ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأقيمت دعوى جزائية بحق المتهمين بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة.

وأضافت الوكالة، أنه ”صدر بحق المتهمين حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم“.