ضبط امرأة تقود سيارتها بتهور في السعودية (فيديو)

ضبطت المديرية العامة للمرور في السعودية، سائقة سيارة حاولت افتعال حادث مروري مع سيارة أخرى، على إحدى الطرق.

ويظهر مقطع فيديو متداول للواقعة، سيارة تقترب بشكل خطير من سيارة أخرى، في حين ظهرت سيارة السائقة المتهورة وهي مصدومة من الخلف، في ما يبدو جراء حادث تصادم مع سيارة أخرى.

ونقلت صحيفة ”المدينة“ السعودية، عن المديرية العامة للمرور، قولها إنها ”تفاعلت مع مقطع فيديو يظهر قيام قائدة مركبة بتعمّد الاقتراب من إحدى السيارات من أجل الاصطدام بها“.

وأكدت مديرية المرور أنه ”تم ضبط قائدة المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقها“، وذلك إثر شكوى قدمتها سيدة ضد السائقة المتهورة.

وقالت مقدمة الشكوى في بلاغها، إن ”قائدة المركبة حاولت الاقتراب من سيارتها للاصطدام بها، فيما حاولت الابتعاد عنها لتجنب هذا الأمر“.