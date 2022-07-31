السعودية.. مكتب خدمات يحتجز 28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام

كشف تقرير لقناة الإخبارية السعودية، السبت، عن قيام أحد مكاتب الخدمات العامة باحتجاز 28 عاملة منزلية في ظروف غير إنسانية.

وقال التقرير إن المكتب الذي تديره مجموعة أشخاص من جنسيات أجنبية، احتجز العاملات دون ماء أو طعام كافيين، بمسكن يفتقر لمقومات الإقامة الكريمة والإنسانية، بدون رعاية صحية أو حتى وسيلة اتصال.

وأضاف التقرير أن جولة فرق وزارة الموارد البشرية، كشفت أيضا عن أن بعض العاملات محتجزات منذ أربعة أشهر خلف أبواب حديدية، وجميعهن يشتكين من عدم تسلم رواتب 3 أشهر، ولا يسمح لهن بالمغادرة بعد أن احتجزت جوازات سفرهن، وصودرت هواتفهن المحمولة وسط مخاوفهن من كشف أمرهن المخالف لنظام الإقامة والعمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد: ”وقفت الوزارة على هذا المكتب الذي يقدم خدمات عامة، وبعد الدخول إلى هذا المكتب بوساطة الدفاع المدني وجدنا أكثر من 28 عاملة منزلية محتجزة“.

وأضاف أن هذا المكتب مخالف، ويقدم خدمات غير مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، مع وجود شبه للاتجار بالأشخاص، وجار التحقق من هذه المعلومات كافة.

ويأتي الكشف عن المكتب المخالف بالتزامن مع مشاركة السعودية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو/تموز من كل عام.

وتبذل المملكة أقصى الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم امتهان كرامة الإنسان وتدعو للحفاظ على حقوقه كاملة.