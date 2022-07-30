السعودية.. توقيف عشرات المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير في عدة وزارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، اليوم السبت، عن توقيف عشرات المتهمين في سلسلة قضايا فساد مالي وإداري في عدد من وزارات الحكومة، ضمن حملة متواصلة لمكافحة الفساد، بالتزامن مع تطبيق خطة تنمية شاملة تستوجب إنفاق واستثمار مليارات الدولارات.

وقالت الهيئة الحكومية إنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، عبر 3207 جولات رقابية، قبل أشهر، وحققت خلالها مع 116 شخصًا، قبل أن يتم توقيف 78 منهم، وقد تم إطلاق سراح البعض منهم بالكفالة الضامنة.

وأوضحت أن الجهات التي تم الكشف فيها عن قضايا فساد، هي وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضافت ”نزاهة“ أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تحقق فيها، هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1443 هـ pic.twitter.com/RDxJkwJr9Y — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 30, 2022

ودأبت ”نزاهة“ على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، والتي لم يسبق وعملت بالزخم ذاته منذ تأسيسها عام 2011.

وتضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بما في ذلك موظفون من ”نزاهة“ ذاتها في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق ”رؤية 2030“ عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس هيئة مكافحة الفساد، مازن الكهموس، كل شهر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ ”رؤية 2030“.

وكشفت تحقيقات ”نزاهة“ منذ ذلك الوقت، عن تورط كثير من المدانين بقضايا فساد مليونية، يتعلق كثير منها بترسية مشاريع حكومية كبيرة على شركات خاصة مقابل الحصول على رشاوى.