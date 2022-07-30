جنوب أفريقيا.. مسلحون يغتصبون ثماني نساء في موقع تصوير أغنية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اقتحم مسلحون موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة جنوب أفريقيا واغتصبوا ثماني شابات كنّ يشاركن في التصوير، وفق ما أعلنت الشرطة أمس الجمعة.

وقال وزير شرطة جنوب أفريقيا بيكي سيلي، إنّ“ ثلاثة من نحو 20 مشتبها فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع الخميس في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ“.

وأضاف أن ”العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير“.

وأوضح أنّ ”الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهنّ بين 18 و35 سنة، وأنّ إحداهنّ تعرضت للاغتصاب من عشرة رجال فيما واجهت أخرى اغتصاباً من ثمانية رجال. كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم“.

وأفاد سيلي للصحافيين، على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده في جوهانسبرغ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، بأنه ”يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديداً من عمال المناجم غير الشرعيين“.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المؤتمر نفسه أنّه أمر وزير الشرطة بـ“ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة“.

وتتلقى شرطة جنوب أفريقيا كل 12 دقيقة في المعدل بلاغاً مرتبطاً بحالة اغتصاب. ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الإبلاغ عنها.