المغرب.. التحقيق مع قضاة بتهمة "تكوين عصابة إجرامية"

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة، إلى مجموعة من المسؤولين الكبار في قطاع القضاء و الأمن، الموقوفين في قضية فساد ورشوة.

ووجهت للمعتقلين عدة تهم، أبرزها تكوين ”عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، إضافة إلى التزوير في محاضر رسمية“، و“الوساطة لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ“، وكذلك تهم تتعلق بالخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

وذكر بلاغ رسمي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،انه تم ”فتح تحقيق على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.“

وقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها ”للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، و الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك“.

وأفاد موقع ”هسبريس“ أن عدد المتهمين 29، وأن النيابة العامة قررت متابعة 25 منهم في حالة اعتقال على ذمة التحقيق، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.

والمتابعون منهم في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.

أما المتابعون في حالة سراح ويتمتعون بالامتياز القضائي، فيتعلق الأمر بكل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، حسب الموقع.

وانتشر على مواقع التواصل المغربية في مطلع شهر يوليو الجاري، تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية جمعت ثلاثة قضاة، هم رئيسة غرفة في محكمة النقض، ومستشار في غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ورئيس غرفة الجنايات في المحكمة ذاتها. وتناولت المكالمة عن ملف رائج أمام غرفة الجنايات، وقد أثار مضمونها غضب هيئة المحامين لتوجيه اتهامات لهم بالنصب.