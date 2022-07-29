الأردن.. كشف تفاصيل صادمة بشأن جريمة إقدام أم على خنق طفليها حتى الموت

كشفت وسائل إعلام محلية وناشطون أردنيون الجمعة، بعض التفاصيل عن جريمة القتل التي هزت الشارع الأردني الجمعة، التي راح ضحيتها طفلان شقيقان خنقا على يد والدتهما.

وقالت الوسائل نقلا عن شهود عيان ومصادر أمنية، إن الأم القاتلة، أقدمت على خنق طفليها ”6 و 8 سنوات“ بينما كان زوجها الذي يعمل خياطا في مكان عمله بمنطقة سحاب بالعاصمة الأردنية عمان.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الجريمة كانت في وقت الظهيرة، حيث أقدمت الأم على خنق طفليها حتى الموت، ومن ثم قامت بالاتصال بالدفاع المدني، وسلمت نفسها للسلطات، بحسب ما أورده موقع ”رم“ المحلي.

وأورد الموقع، على لسان المصدر ذاته، أن الأم لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية، كما كان معروف عنها حبها لطفليها، وهذا ما يطرح تساؤلات حول سبب إقدامها على ارتكاب هذه الجريمة.

وأقدمت سيدة في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان، على إنهاء حياة طفليها، بطريقة تجردت فيها من الإنسانية ومشاعر الأبوة، وذلك بعد أن خنقتهما حتى الموت.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ”ورد ظهر الجمعة، بلاغ لمديرية شرطة شرق عمّان من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين“.

وأوضح بيان الأمن العام، الذي نشر عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه ”تم التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء“.

وقبل أيام، أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار بإطلاق النار على نفسها، في مدينة إربد شمال الأردن، وسط ظروف غامضة تحيط بالواقعة.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ المحلية، عن مصدر أمني، قوله إن ”فتاة عشرينية أقدمت على الانتحار مساء يوم الأحد بإطلاق النار على نفسها في منطقة زبدة فركوح بمحافظة إربد“.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية وكوادر الطب الشرعي، تواجدوا على الفور في موقع الحادثة، وأنه تم فتح تحقيق بشأنها.