الكويت.. ما حقيقة القبض على النائب العام السابق ضرار العسعوسي؟‎‎

نفى مصدر كويتي صحة الأنباء التي تداولتها بعض الحسابات الإلكترونية عبر ”تويتر“ بشأن القبض على النائب العام السابق المستشار ضرار العسعوسي.

وقال المصدر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن ”الأنباء المتداولة بشأن المستشار العسعوسي غير صحيحة، وأنها مجرد إشاعات مغرضة وممنهجة ضده“.

ووفقاً للصحيفة المحلية، فإن ”الحملة التي شنتها بعض الحسابات ضد المستشار العسعوسي القصد منها النيل من سمعته ونزاهته“.

وحذرت مصادر قانونية من مغبة إعادة تداول هذه الإشاعات التي جرمها القانون الكويتي.

وكانت عدد من الحسابات الإلكترونية قد زعم أنه ”تم القبض على المستشار العسعوسي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وادعت أن القبض عليه مرتبط بحفظ قضية غسيل أموال متهم بها مشاهير، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح ملف المشاهير والاشتباه بتورط البعض بقضايا غسيل أموال“.

وقدَم المستشار العسعوسي استقالته في الـ 7 من الشهر الجاري إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، احتجاجاً على نقله من منصبه، عقب يومين من الإعلان عن توجه لنقله من منصبه وترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وأشار العسعوسي في كتاب استقالته إلى عمله في القضاء منذ قرابة أربعين عاماً، وتدرجه في مناصب النيابة العامة حتى توليه منصب النائب العام في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد العسعوسي أن ”سبب استقالته هو قرار ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، ونقله من منصبه في النيابة العامة الذي سيتولاه شخص آخر“.

واعتبر العسعوسي أن ”ترشيحه يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة“.

ووافق وزير العدل عقب ساعات قليلة من تداول كتاب الاستقالة عبر الصحف المحلية والحسابات الإخبارية، على طلب المستشار العسعوسي الذي قضى نحو عقد في منصبه، وقبول استقالته.

وضرار العسعوسي، حاصل على إجازة جامعية في الحقوق والشريعة العام 1979، تدرج في العمل في النيابة العامة، شارك وأشرف على التحقيق بعدد من القضايا الهامة ومنها قضايا أمن دولة وقضية الاستثمارات الخارجية، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء منذ تعيينه نائبا عاما.