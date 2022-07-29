مصر.. مبروك عطية يعتذر بعد اتهامه بازدراء الأديان

قدم الداعية الإسلامي المصري مبروك عطية اعتذارا بعد موجة من الجدل والغضب ضده، واتهامه بازدراء الأديان والسخرية من السيد المسيح (عليه السلام).

وخرج الداعية المصري، عميد كلية الدراسات الإسلامية في الأزهر الشريف سابقا، بمقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك مقدماً اعتذاراً تجاه ما وصفه بـ“سبق لسان“.

وقال عطية في الفيديو: ”مين اللي أفتى بأن المسكين المسيحي يأخذ كرتونة رمضان، مبروك عطية، ومن الذي أفتى بأن معاملة المسلم للمسيحي يجب أن تكون مثل معاملة المسلم للمسلم، له ما يعبدون ولنا ما نعبد، مبروك عطية. وأن مردناً جميعاً إلى الله“.

واستكمل عطية: ”مين اللي محفظني من أول الكُتاب حتى عميد كلية (لا نفرق بين أحد من رسله)“.

وأضاف: ”ما حدث سبق لسان. وهذا الفيديو اعتذار لسبق اللسان نتيجة انفعالي على إبراهيم بيه عيسى المحترم الذي يشيد بموعظة الجبل، وذكرت رأيي في هذا الشأن“، في إشارة منه للصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى الذي دائماً ما يثير الجدل بشأن قضايا دينية وفقهية.

واختتم عطية حديثه: ”أعتذر للمرة الثانية والثالثة، وميخلصنيش مسيحي يبقى زعلان مني، دي مش عشرة يوم ولا عشرة سنة، وأقول لكم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد الرجال فقد دابته وعليها طعامه، ويأس فرقد أسفل شجرة، ثم بعد استيقاظه وجدها، فقال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، ولو حكمنا عليه بظاهر اللسان كنا أعدمناه“.

وتقدم، الخميس، المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد الداعية مبروك عطية، متهمًا إياه بازدراء الأديان من خلال السخرية من السيد المسيح.

وقال صبري لـ“إرم نيوز“ إنه تقدم بالبلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، إثر سخرية عطية من السيد المسيح عليه السلام.

وطالب صبري بوقف مثل هذه الممارسات التي تؤدي إلى الاحتقان المجتمعي، مشيرًا إلى أن التصدي لمثل هذه المحاولات لا علاقة له بالديانة.

وقال: ”فخور بأنني مسلم يتصدى لهذه الممارسات“.

وجاء في البلاغ: ”فوجئ الجميع بما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهر فيه المدعو مبروك عطية الداعية الإسلامي بسخريته من السيد المسيح، وإنكار اسم المسيح ولقبه، وتم تداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وظهر فيه قائلًا: بلا السيد المسيح، بلا السيد المريخ“.

وذكر البلاغ أن ”هذه التصريحات من مبروك عطية تشكل جريمة ازدراء للأديان، وتهديدًا للوحدة الوطنية، وتقويضًا للسّلم الاجتماعي المنصوص عليه في قانون العقوبات“.