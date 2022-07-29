معركة تويتر - ماسك.. بدء محاكمة في 17 أكتوبر لحسم النزاع

قالت قاضية في ولاية ”ديلاوير“ الأمريكية إن محاكمة تبدأ، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وتستمر 5 أيام للنظر في محاولة ”تويتر“ إبقاء إيلون ماسك، على صفقته التي يبلغ حجمها 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، وإنه يتعين أن يكشف ماسك، بحلول نهاية اليوم الجمعة، عن أي دعاوى قانونية لديه ضد الشركة.

وقال أمر وقعته، مساء الخميس، قاضية محكمة ”ديلاوير“ كاثلين ماكورميك، إن أمام ماسك، أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“، حتى الساعة 2100 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، لتقديم أي دعاوى مضادة.

وقال محامو ماسك، إنه قد يرفع دعاوى مضادة، وبشكل أساس دعواه القضائية ضد ”تويتر“، يمكنه المطالبة فيها بتعويضات مالية عن الصفقة المتنازع عليها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس شركة ”سبيس إكس“ إنه انسحب من الصفقة، في الثامن من يوليو/ تموز، وأنحى باللائمة على شركة ”تويتر“ لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

وأقامت ”تويتر“ دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه، وقالت إن ماسك، ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.. وارتفعت أسهم الشركة 1.4% في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، إلى 41.45 دولار.

وأحالت ماكورميك، القضية بشكل سريع إلى المحاكمة، الأسبوع الماضي، قائلة إنها تريد الحد من الضرر المحتمل على ”تويتر“ الناجم عن الغموض بشأن الصفقة.

وأنحت ”تويتر“ باللوم في تراجع الإيرادات والتسبب بفوضى داخل الشركة على تلك المعركة القضائية.

ووافق الجانبان بشكل أساس على إجراء محاكمة، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، ولكنهما مختلفان بشأن حدود ما يتم الكشف عنه أو إمكانية الحصول على الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى.

واتهم ماسك، ”تويتر“ هذا الأسبوع، بالتلكؤ في الاستجابة لطلباته للكشف عن بيانات، واتهمته ”تويتر“ بالسعي للحصول على قدر كبير من البيانات التي لا علاقة لها بالمسألة الرئيسة في القضية وهي ما إذا كان ماسك، قد انتهك عقد الصفقة.