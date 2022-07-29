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الأردن.. سيدة تُنهي حياة طفليها خنقا حتى الموت
تاريخ النشر: 29 يوليو 2022 13:45 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2022 13:55 GMT

الأردن.. سيدة تُنهي حياة طفليها خنقا حتى الموت

أقدمت سيدة في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان، على إنهاء حياة طفليها، بطريقة تجردت فيها من الإنسانية ومشاعر الأبوة، وذلك بعد أن خنقتهما حتى الموت. وفي

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المصدر: إرم نيوز

أقدمت سيدة في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان، على إنهاء حياة طفليها، بطريقة تجردت فيها من الإنسانية ومشاعر الأبوة، وذلك بعد أن خنقتهما حتى الموت.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ”ورد ظهر اليوم الجمعة، بلاغ لمديرية شرطة شرق عمّان من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين“.

وأوضح بيان الأمن العام، الذي نشر عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه ”تم التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء“.

وقبل أيام، أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار بإطلاق النار على نفسها، في مدينة إربد شمال الأردن، وسط ظروف غامضة تحيط بالواقعة.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ المحلية، عن مصدر أمني، قوله إن ”فتاة عشرينية أقدمت على الانتحار مساء يوم الأحد بإطلاق النار على نفسها في منطقة زبدة فركوح بمحافظة إربد“.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية وكوادر الطب الشرعي، تواجدوا على الفور في موقع الحادثة، وأنه تم فتح تحقيق بشأنها.

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