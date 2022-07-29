واجه مافيات التهريب والحراس والبرد.. رحلة مصطفى المضنية من العراق إلى النمسا

أصبح الاتجار بالبشر واحداً من أخطر جرائم القرن الحالي التي تحاول الحكومات ردعه خاصة بعد مواسم الهجرة الأخيرة إلى أوروبا عبر خطوط التهريب، وتفاقم حجم انتشار هذه الجرائم التي وصفت بعبودية العصر الحديث.

مصطفى إبراهيم (26 عاماً) شاب عراقي من محافظة كركوك، كان واحداً من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وكادت شبكات التهريب أن تنهي حياته قبل أن ينجو ويعبر إلى أوروبا.

هاجر مصطفى من العراق إلى تركيا ومنها إلى النمسا عبر دروب خطرة مع اثنين من رفاقه، دون أن يملكوا تكاليف التهريب، ما اضطرهم إلى عبور النقاط الحدودية وحدهم دون مساعدة المهربين.

تهريب بلا مهرّب..

وقال إبراهيم بحسب موقع قناة ”The black box“ على يوتيوب: ”قررت السفر بعد سوء الأوضاع في العراق، فقصدت تركيا، لكن الوضع لم يكن أفضل هناك“.

وأضاف إبراهيم: ”في تركيا كنت أعمل يومياً 12 ساعة مقابل 250 دولارًا في الشهر، عملت لأربعة أشهر، لم أجمع خلالها سوى 150 يورو، وهو المبلغ الذي قرر مصيري بالهجرة إلى أوروبا“.

وضع مصطفى الهجرة نصب عينيه وفي حوزته 150 يورو فقط، ومضى في أول محاولاته لعبور اليونان.

وهنا قال إبراهيم: ”أول محاولة كانت وجهتها اليونان، قطعنا البحر بقارب صغير، ليضبطنا حرس الحدود اليوناني، ويعيدنا إلى تركيا، وهناك عدت إلى العمل لجمع المال والبحث عن طريق تهريب جديد“.

وكانت غابات بلغاريا وجهة مصطفى هذه المرة، فمضى عبرها مع صديقيه سيراً على الأقدام.

وقال إبراهيم: ”وصلنا إلى الحدود البلغارية عبر سيارة، ثم قطعنا السياج الحدودي، وبعد عبور صديقَي، وضعت قدمي على الطرف الآخر وعبرت لكن علقت حقيبتي في السياج“.

وتابع إبراهيم حديثه: ”لم يكن بمقدوري ترك الحقيبة، ففي داخلها المواد الغذائية والأمتعة، حاولت سحبها بالقوة فأصدر السياج الحدودي إنذاراً للشرطة التي سيرت دورياتها نحونا“.

ركض مصطفى وصديقاه في الغابة وخلال الركض فقدوا جزءاً كبيراً من حاجياتهم لكنهم تمكنوا من تشتيت الشرطة.

وأضاف إبراهيم: ”سرنا لساعات طويلة ثم وصلنا إلى ضفة نهر، وهناك قضينا ليلة كاملة، لكن أحد أصدقائي نسي هاتفه مفتوحا، فتلقت الشرطة إشارتنا، ولم يبقَ أمامنا خيار إلا الهرب إلى القرى المجاورة للحدود“.

وصلت المجموعة عبر القرى إلى نقطة انطلاق السيارة التي ستقلهم إلى صربيا، ولعدم امتلاكهم المال قضوا أياما على الحدود في القرى يصارعون البرد القارس.

وعن هذه المدة قال مصطفى: ”كنا نتجمد من شدة البرد والملابس التي نرتديها نقوم بعصرها كل ساعة من شدة الرطوبة، أما الحشرات فكانت كثيفة وتمنعنا من التنفس، إضافة لخطورة قرصاتها السامة والدامية“.

مافيات الحدود

بعد الوصول إلى الحدود ودخول صربيا بلا مهرب وجد مصطفى وأصدقاؤه أنفسهم في مواجهة تحد جديد، هو شبكات التهريب المافياوية التي تتحكم في المعابر الحدودية.

وعن ذلك قال مصطفى: ”عندما قررت السفر كنت أخشى من حرس الحدود ومن الغرق في البحر، ومن التيه في الغابات، لكن هذا التحدي لم يكن في الحسبان“.

وأضاف مصطفى: ”وصلنا إلى نقطة تسمى مثلث المحرمات، وهي عبارة عن ثلاثة معابر حدودية تتحكم فيها مافيات تهريب البشر، واحدة منها تحت سيطرة شبكات سورية، والثانية أفغانية، والثالثة تحت سيطرة شبكات تهريب مغاربية“.

أية محاولة لدخول هذا المثلث بدون التنسيق مع إحدى هذه الشبكات ودفع المال لها، ستفشل وتكبد أصحابها خسائر مادية. بحسب شهادة مصطفى.

وأضاف مصطفى: ”كانت الحدود مسيجة بجدار حديدي عالٍ، تقوم هذه الشبكات بطلب مبلغ 400 دولار أمريكي لمنح المهاجر سلماً يصعد به فوق السياج، و400 دولار أخرى للطرف المقابل كي ينزل من على السياج“.

اتصل مصطفى بأصدقائه لإرسال المال له وعبور السياج، وخلال انتظاره الأموال وجد جثة شاب مقتول من قبل هذه الشبكات.

وقال مصطفى: ”قبل يوم وقع اشتباك على الحدود بين شبكات التهريب وحرس الحدود، وأصيب هذا الشاب الأفغاني برصاصة أردته قتيلاً“.

وقعنا في المصيدة..

اكتشف مصطفى وأصدقاؤه بعد العبور أن المخطط كان استخدامهم كطعم لحرس الحدود من قبل شبكات التهريب.

وعن هذا المخطط تحدث مصطفى: ”تقوم شبكات التهريب بإرسال المهاجرين الذين دفعوا مبلغ 400 دولار من طريق معين لإشغال الشرطة بهم، وفي ذات الوقت ترسل المهاجرين الذين دفعوا 4000 دولار من طريق آخر لتسهيل عبورهم“.

وضبطت الشرطة المجموعة وقامت بمطاردتها لكنها تمكنت من الهرب والعبور مجددًا دون مهرب.

كانت حدود المجر منيعة إلى حد كبير، مزودة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة وسياج مزود بحساسات حرارية.

رغم ذلك قام مصطفى بتسلق السياج والقفز من فوقه ودخول المجر هو وأصدقاؤه.

وهنا قال مصطفى: ”تسلقت السياج الحدودي فعلقت قدمي في الأسلاك، بقيت معلقاً لدقائق، ثم طلبت النجدة من صديقي السوري، فأنجدني وأفلت قدمي من السياج وقفزت من على ارتفاع 4 أمتار“.

فقد مصطفى أصدقاءه في المجر وبقي وحيداً يسير وسط حذر وترقب من الشرطة والناس المناهضين للجوء والمهاجرين، وتعرف في محطة القطار إلى شاب مصري ساعده وقطع له تذكرة قطار إلى النمسا.

بعد وصوله إلى النمسا استقبلته الشرطة وأرسلته إلى كامب، وهناك تلقى الرعاية والإسعاف والغذاء المناسب، وقدم اللجوء في النمسا.