أول ظهور لوالدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. وهذا ما قالته (فيديو)

كشفت والدة الشاب المصري محمد عادل، المحكوم عليه بالإعدام لقتله طالبة المنصورة نيرة أشرف، تفاصيل عن ابنها، مشيرة إلى أنه ”لم يحمل سكينا في يوم من الأيام“.

وقالت والدة محمد عادل في لقاء مصور مع الإعلامية منى أبو شنب عبر قناتها على يوتيوب: “ محمد كان طفلا بسيطا وفي حاله، وكان متفوقا في دراسته، وتفاجأنا عند حصوله على مجموع 80% في الثانوية العامة لأنه كان متفوقا“.

وأضافت: ”والد محمد متوفى منذ أن كان ابني صغيرا.. ومحمد شخص طيب وهادئ وكل الناس تحلف بأخلاقه“.

وتابعت: ”محمد لم يكن يحتفظ بسكاكين أو أسلحة، ولم يمسك سكينا أبدا“.

وأردفت بالقول: ”من بعد ما عرف نيرة اتغير حاله، كان يسرح وينام كثيرا ويفكر كثيرا، حسيت أنه يهرب من الحياة“، مشيرة إلى أنه ”تلقى رسائل تهديد من نيرة وأسرة نيرة على هاتفه“.

وأكدت والدة القاتل أنها ”تعجبت حينما علمت بما فعله نجلها“، معتبرة أنه ”من المؤكد أنه لم يكن في وعيه“.

وقالت: ”لو عايز يعمل كده كان عمل كده من زمان، وقت لما كانت بتهينه وبتقل منه ومن كرامته قدام زمايله“.

وردا على سؤال المذيعة عن ماهية الإهانة التي تعرض لها، قالت: ”كانت بتقوله هو أنا أبص لواحد زيك وتتريق عليه قدام زمايلها وكانوا بيضحكوا عليه“.

وأكدت أنهم ”لم يتقدموا لخطبة نيرة كما أشيع“.

وعما قيل حول تعاطي محمد عادل للمخدرات، نفت هذا الكلام، قائلة: ”أنا أمه.. متأكدة بنسبة 100% إن مفيش في جسمه نسبة مخدرات واحدة لأنه قاعد قدامي طول الوقت وأنا واثقة من ده، وحاجة صعبة عليا إن ابني كان قدامي وتحت عيني دلوقتي مش بشوفه“.

وعن تولي المحامي فريد الديب الدفاع عن نجلها، قالت: ”لما عرفت إن فريد الديب سيمسك القضية حسيت إن كرم ربنا كبير، وبقول للأستاذ فريد بعد ربنا انت تنجيلي ابني.. تنجي أم بيتقطع قلبها على ابنها“.