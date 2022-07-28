مصري يشعل النار في نفسه ويحتضن زوجته لحرقها معه

شهدت منطقة مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الخميس، حادثا مأساويا حينما أقدم عامل على إشعال النيران في نفسه، واحتضن زوجته خلال اشتعال النيران فيه انتقاماً منها لرفضها إعطائه حليها الذهبي من أجل شراء مخدرات.

وبدأت التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر في العاصمة المصرية إخطارا من المستشفى بوصول عامل وزوجته مصابين بحروق كبيرة في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر إلى مسكن الزوجية الخاص بالمصابين، حيث محل الواقعة التي شهدت احتراقهما، تبين من التحريات الأولية أن “الزوج المتهم عامل طلب من زوجته بيع حليها الذهب لشراء المواد المخدرة، ولكنها رفضت فنشبت بينهما مشادة كلامية”.

وكشفت التحريات أن “المشادة تطورت لتصرف انفعالي من المتهم الذي قام على إثرها بسكب مادة حارقة على جسده وأشعل النار في نفسه، ثم أسرع إلى زوجته واحتضنها لتشتعل بهما النار”.

بدورها تحفظت السلطات الأمنية على الزوج المتهم الموجود في المستشفى، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة بعد تحرير المحضر، لمباشرة تحقيقاتها.