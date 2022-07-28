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السعودية.. شرطة الرياض تقبض على رجلين وامرأة تورطوا بمشاجرة
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 16:53 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 17:30 GMT

السعودية.. شرطة الرياض تقبض على رجلين وامرأة تورطوا بمشاجرة

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، القبض على رجلين وامرأة لتورطهم بمشاجرة أفضت لإصابة شخص بجراح. ووفقًا لما نشرته صحيفة

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المصدر: إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، القبض على رجلين وامرأة لتورطهم بمشاجرة أفضت لإصابة شخص بجراح.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”عكاظ“، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تعرض مواطن لاعتداء من قبل شخصين.

وأوضح المصدر الأمني، أنه تمت مباشرة البلاغ في حينه، وتبين من خلال إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف على حادث مروري قبل 4 أشهر.

وأضاف أنه جرى القبض على المعتدين (رجلين وامرأة)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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