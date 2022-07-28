مصر.. بلاغ للنائب العام يتهم مبروك عطية بازدراء الأديان

تقدَّم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، متهمًا إياه بازدراء الأديان من خلال السخرية من السيد المسيح.

وقال صبري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنه تقدم بالبلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، إثر سخرية عطية من السيد المسيح عليه السلام.

وطالب ”صبري“ بوقف مثل هذه الممارسات التي تؤدي إلى الاحتقان المجتمعي، مشيرًا إلى أن التصدي لمثل هذه المحاولات لا علاقة له بالديانة، قائلًا: ”فخور بأنني مسلم يتصدى لهذه الممارسات“.

وجاء في البلاغ: ”فوجئ الجميع بما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهر فيه المدعو مبروك عطية الداعية الإسلامي بسخريته من السيد المسيح، وإنكار اسم المسيح ولقبه“، وتم تداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وظهر فيه، قائلًا: ”بلا السيد المسيح، بلا السيد المريخ“.

وذكر البلاغ أن ”هذه التصريحات من مبروك عطية تشكل جريمة ازدراء للأديان، وتهديدًا للوحدة الوطنية، وتقويضًا للسّلم الاجتماعي المنصوص عليه في قانون العقوبات“.

واختتم ”صبري“ بلاغه ملتمسًا إصدار أمر بالتحقيق في البلاغ، وتقديم مبروك عطية للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاقترافه جريمة ازدراء الأديان، وقدَّم المستندات المؤيدة لبلاغه والتي تحوي أسطوانة مدمجة.