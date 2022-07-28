تفاصيل نحر "أبو رامي بتاع البيرة" في جريمة العمرانية بمصر

تعرض بائع مشروبات كحولية معروف في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة المصرية، يدعى ”أبو رامي“، لمحاولة اعتداء بهدف القتل، حيث أقدم أحد العاطلين من جيرانه على نحره بسلاح أبيض.

مشاهد متداولة لمصري ينحر صاحب محل مشروبات روحية ويهشم رأس نجله في منطقة #العمرانية بالجيزة pic.twitter.com/iuh3Dz3nYe — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 28, 2022

وبحسب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضحية من الشخصيات المعروفة في المحافظة ويطلق عليه ”أبو رامي بتاع البيرة“، وكاد يفارق الحياة مع نجله الذي تعرض لاعتداء أيضًا من قِبل المهاجم، لولا تدخل السكان في اللحظة المناسبة لإنقاذ حياتهما.

وروى شهود عيان تفاصيل ما جرى موضحين أن “المتهم خرج عقب صلاة فجر الأربعاء حاملا سلاحا أبيض (مطواة) متوجهًا إلى محل (بازار أبو رامي للخمور) بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية في محافظة الجيزة، وفاجأ الرجل بضربات من سلاحه وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة”.

وأشار شهود العيان إلى أنه “عندما حاول ابن المجني عليه إنقاذ والده هاجمه المتهم واعتدى عليه بالضرب ما عرضه لإصابه خطيرة في رأسه”.

وقال بعض الشهود إن المتهم عقب ارتكابه جريمته ظل يدور في الشارع ويصرخ مرددًا: ”الله أكبر“ حتى سيطر الأهالي عليه وقيدوه بالحبال لحين وصول القوات الأمنية.

من جانبها أفادت تحريات المباحث بأن “سبب اعتداء الجاني على صاحب محل الخمور، هو خلافات سابقة متعلقة بالجيرة وليس لأسباب أخرى”، ولا تزال النيابة تواصل تحقيقاتها بشأن الجريمة وملابساتها.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تصاعدا في وتيرة الجرائم، التي كان أبرزها مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها في الجامعة، إذ أقدم على طعنها حتى الموت في الشارع العام على مرأى الطلاب في جامعة المنصورة.

وأعقبت جريمة القتل المروعة تلك، المزيد من حوادث القتل والانتحار، كان من بينها، قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا بالإسكندرية، ومن ثم أبلغ عن اختفائها.