مصري ينحر صاحب محل مشروبات روحية ويهشم رأس نجله في العمرانية (فيديو)

أقدم شاب مصري على قتل صاحب محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من السكان والمارة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر أحد الأشخاص يسير حاملاً بيده سكيناً، في حين استلقى على الأرض رجل آخر يبدو عليه أنه فارق الحياة.

مشاهد متداولة لمصري ينحر صاحب محل مشروبات روحية ويهشم رأس نجله في منطقة #العمرانية بالجيزة pic.twitter.com/iuh3Dz3nYe — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 28, 2022

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة العمرانية بلاغاً يفيد بتعرض صاحب محل مشروبات روحية، وابنه، لاعتداء من أحد الأشخاص، ما أدى لإصابتهما.

وتمكن أهالي المنطقة من ضبط المعتدي والسلاح الأبيض الذي استخدمه في ارتكاب اعتدائه وقاموا بالتحفظ عليه قبل هروبه، لحين وصول السلطات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان وقوع البلاغ، وكشفت التحريات أن عاطلاً هاجم مالك محل مشروبات روحية فأصابه بجرح ذبحي، كما أصاب ابنه بارتجاج في المخ.