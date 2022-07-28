جريمة العمرانية

مشاهد السيول

غريزمان

أمطار الإمارات

لمياء اللباوي

رخام الحرم

عملية بالمرصاد

هوية السعوديتين
أظهر المزيد

منوعات

مصري ينحر صاحب محل مشروبات روحية ويهشم رأس نجله في العمرانية (فيديو)
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 7:51 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 8:00 GMT

مصري ينحر صاحب محل مشروبات روحية ويهشم رأس نجله في العمرانية (فيديو)

أقدم شاب مصري على قتل صاحب محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من السكان والمارة. وتداول ناشطون عبر مواقع

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أقدم شاب مصري على قتل صاحب محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من السكان والمارة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر أحد الأشخاص يسير حاملاً بيده سكيناً، في حين استلقى على الأرض رجل آخر يبدو عليه أنه فارق الحياة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة العمرانية بلاغاً يفيد بتعرض صاحب محل مشروبات روحية، وابنه، لاعتداء من أحد الأشخاص، ما أدى لإصابتهما.

وتمكن أهالي المنطقة من ضبط المعتدي والسلاح الأبيض الذي استخدمه في ارتكاب اعتدائه وقاموا بالتحفظ عليه قبل هروبه، لحين وصول السلطات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان وقوع البلاغ، وكشفت التحريات أن عاطلاً هاجم مالك محل مشروبات روحية فأصابه بجرح ذبحي، كما أصاب ابنه بارتجاج في المخ.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play