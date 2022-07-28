مصر.. شاب "ينحر" صاحب محل مشروبات روحية ويهشم رأس نجله

شهدت محافظة الجيزة المصرية، يوم الأربعاء، جريمة صادمة، بعدما اعتدى أحد الأشخاص على صاحب محل مشروبات روحية ونجله بسلاح أبيض.

ما أدى إلى إصابة الأب صاحب المحل بجرح ذبحي وإصابة الابن بارتجاج في المخ بعدما هشم رأسه في حالة حرجة.

وتعود بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة المصرية، بتعرض صاحب محل مشروبات روحية، وابنه، لاعتداء من أحد الأشخاص في العمرانية، ما أدى لإصابتهما بإصابات خطيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جزءا من الواقعة، ويظهر الجاني يسير ووجه ملطخ بالدماء وبيده سلاح أبيض، فيما ظهر المجني عليه الأول صاحب محل الخمور وهو ملقى على الأرض وملخط بالدماء.

وتمكن الأهالي من القبض على الجاني واستخلاص السلاح منه وتكبيله بالحبال قبل أن يسلموه لقوات الشرطة.

ونقل موقع ”صدى البلد“ المحلي، على لسان شهود عيان، قولهم إن ”المتهم خرج عقب صلاة فجر الأربعاء حاملا سلاحا أبيض (مطواة) وتوجه إلى محل مشروبات روحية بشارع ”خاتم المرسلين“ بالعمرانية في محافظة الجيزة، وفاجأ صاحب المحل بضربات من سلاحه وأصابه ”بجرح ذبحي“ بالرقبة.

وأضافوا أنه ”عندما حاول ابن المجني عليه إنقاذ والده هاجمه المتهم وتعدى عليه بالضرب ما أصابه في رأسه إصابة خطيرة“.

وفي السياق، جاء في تحريات المباحث التي نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن ”سبب اعتداء الجاني على صاحب محل الخمور، هي خلافات سابقة متعلقة بالجيرة وليست أسباب أخرى“.

ونقلت وسائل الإعلام أن الجاني ”اعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بشأن الجيرة“، ولا تزال النيابة تواصل تحقيقاتها بشأن الجريمة وتفاصيل ملابساتها.