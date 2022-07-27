شرطة دبي تفاجئ لصين أوروبيين سرقا مجوهرات باهظة بخطة محكمة

كشفت شرطة دبي بدولة الإمارات اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الأوروبية في عملية وصفتها بأنها ”نوعية مقعدة“ أطلقت عليها ”بالمرصاد“، بعد ساعات من تنفيذهما عملية سرقة مجوهرات في المدينة.

وقالت شرطة دبي في بيان لها: ”في عملية نوعية معقدة، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على اثنين من الجنسية الأوروبية قاما بسرقة مجوهرات باهظة الثمن من أحد محال المجوهرات في غضون 12 ساعة من تنفيذ جريمتهما“.

وأوضح البيان أن المتهمين استخدما ”أساليب فريدة في التخفي والتمويه منها نظارات طبية، وشعر مستعار، وملابس مختلفة، وإخفاء وجهيهما“.

في عملية نوعية معقدة، تمكَّنت القيادة العامة لشرطة دبي من القاء القبض على اثنين من الجنسية الأوروبية قاما بسرقة مجوهرات باهظة الثَّمن من إحدى محلات المجوهرات في غضون 12 ساعة من تنفيذ جريمتهما.#عملية_بالمرصاد pic.twitter.com/elChKQ3hx3 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 27, 2022

وذكر البيان، أن ”تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من مركز القيادة والسيطرة يفيد بتعرض محل مجوهرات للسرقة، وعلى الفور انتقل الفريق إلى موقع البلاغ، وبعد المعاينة والاستفسار من مدير المحل تبيَّن اختفاء مجوهرات باهظة الثَّمن من إحدى واجهات العرض“.

وأشار البيان إلى أنه ”وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة تبيَّن أن من قام بالسرقة شخصان أخفيا وجهيهما عبر ارتداء الكمامات، وقبعات لإخفاء الوجه كاملاً، وأنهما سلكا طرقاً عدة للتمويه“.

وبحسب شرطة دبي، ”قام المتهمان بالدخول إلى أحد المباني تحت الإنشاء وقاما بالتنكر والتمويه، والخروج لتنفيذ جريمتهما، باستخدام أدوات بسيطة لا تصدر أصواتا في كسر قفل واجهة العرض وإخراج المجوهرات دون لفت الانتباه إليهما، وهربا من موقع الحادث“.

وأكد البيان أنه ”تم جمع الاستدلالات ورفع البصمات وتعقب المجرمين، وأثناء تعقب تحركاتهما تبيَّن أنهما دخلا مبنى تحت الإنشاء، وقاما بتغيير ملابسهما كاملة، وتركا الأحذية، والملابس، وأدوات التمويه في مكب لمخلفات البناء، وغادرا إلى أحد الفنادق، حيث عُثِر في غرفتهما على ورقة ممزقة في سلة المهملات بها مخطط الجريمة، وبعدها توجَّها إلى المطار، حيث ألقى القبض عليهما في الطائرة، وعُثر على المجوهرات في حقيبة أحدهما، كما عُثِرَ على أدوات الجريمة بحوزتهما“.