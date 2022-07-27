تونسية تختفي عن الأنظار بعد توجيه طعنات قاتلة لزوجها

شهدت محافظة جندوبة شمال غرب تونس، جريمة قتل رجل خمسيني طعنا بآلة حادة، بعد خلاف عائلي أدى إلى شجار تطور لاستعمال العنف.

وأكدت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“ أنها تلقت إخطارا بتعرض خمسيني للطعن باستعمال آلة حادة في منطقة الصدر، ما أودى بحياته بعد دقائق من الحادثة.

وأضافت المصادر أن الوحدات الأمنية انتقلت إلى مسرح الجريمة، وبدأت تحقيقاتها الأولية حول ملابسات الحادثة التي جرت في منطقة نائية شمال محافظة جندوبة.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشكوك تحوم حول زوجة الضحية التي لم يتم العثور عليها داخل المنزل بعد الحادثة.

واشارت إلى أن شهود عيان أكدوا أن الزوجين تشاجرا قبل الحادثة، وأن علاقتهما كانت دائمة التوتر، حيث يرجح أن يكون الخلاف الأخير بينهما قد دفع الزوجة إلى طعن زوجها طعنات قاتلة.

وتولت السلطات الأمنية والقضائية معاينة جثة الزوج، والإذن بنقلها إلى المستشفى القريب من المنطقة، وعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة قبل الإذن بالدفن، بينما تولت الوحدات الأمنية استكمال التحقيقات وإصدار برقية تفتيش عن الزوجة التي لا تزال بحالة فرار.

وخلفت الحادثة حالة صدمة لدى أهالي المنطقة المحافظة، وسط دعوات إلى كشف الحقيقة.