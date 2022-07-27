خليجي يقاضي الحكومة الكويتية لإصابته بالشلل عقب تلقيه تطعيم كورونا

لجأ رجل من إحدى الجنسيات الخليجية، لمقاضاة الحكومة الكويتية، ومطالبتها بالتعويض المادي إثر إصابته بالشلل بعد تلقيه تطعيم كورونا في الكويت.

ورفع الرجل دعوى عن طريق المحاميين مشاري الراوي وطلال المياح، حيث طالب في دعواه بتعويض بمبلغ نصف مليون دينار (1.6 مليون دولار) عما أصابه من شلل عقب تلقيه جرعة من تطعيم كورونا، وفقاً لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

ولم يكشف الحساب الأمني عن هوية المدعي أو تفاصيل أخرى حول القضية.

وبدأت السلطات الصحية في الكويت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020، بتقديم التطعيمات التي تم اعتمادها عالمياً، بالرغم من وجود انقسام بين الكويتيين ذاتهم حول فاعلية هذه اللقاحات حيث أعلن كثُر رفضهم لتلقي أي لقاح مشككين بفاعليته.

وأعلنت السلطات الكويتية عند بدء التطعيم، أن الأولوية في منح التطعيم لكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش.

وبلغت إصابات كورونا في الكويت منذ بداية انتشار المرض في البلد الخليجي عام 2020، أكثر من 654 ألفا، توفي على إثره 2559 شخصا.

ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و800 ألف نسمة، 70% منهم وافدون.

وبلغت نسبة الحاصلين على تطعيم كورونا بشكل كامل 77.9%، وتجاوز عدد الجرعات التي تم منحها للسكان 8 ملايين جرعة.

وفرضت الكويت منذ بداية الجائحة إجراءات مشددة لمحاولة التصدي لانتشار الفيروس بين السكان، من إغلاقات وحظر طويل وتعليق للدراسة والتعليم عن بعد وتشديد إجراءات السفر.