حكم بالحبس لطبيبين في الكويت وضعا معجون أسنان في عين شاب

أصدرت محكمة في الكويت اليوم الأربعاء، حكما بالسجن بحق طبيبين ارتكبا خطأ طبيا فادحا بعدما وضعا معجونا للأسنان في عين شاب بدلاً من الدواء.

وقالت مصادر كويتية، إن محكمة الجنايات في الكويت قضت بحبس طبيبين لمدة سنة بعدما وضعا معجون أسنان بدلاً من المرهم لشاب فأصاباه بالعمى في عينه في خطأ طبي فادح.

وبحسب المصادر، أكد دفاع المجني عليه أمام المحكمة، أن الضرر ليس فقط جسديا بل نفسي، حيث إنه بعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصابا بالعمى في إحدى عينيه.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”القبس“ الكويتية، أن ”المحكمة أمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتبارا من صيرورة الحكم نهائيا، على أن يقدم المتهمان تعهدا بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلا“.