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لحظة مقتل المعلمة الفلسطينية رباب أبوصيام (فيديو)
تاريخ النشر: 27 يوليو 2022 8:36 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2022 9:10 GMT

لحظة مقتل المعلمة الفلسطينية رباب أبوصيام (فيديو)

تداول ناشطون وحسابات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يقال إنه مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ جريمة قتل المعلمة الفلسطينية رباب أبوصيام. ويظهر في المقطع

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تداول ناشطون وحسابات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يقال إنه مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ جريمة قتل المعلمة الفلسطينية رباب أبوصيام.

ويظهر في المقطع المصور سيارة بيضاء اللون تقف في منتصف أحد الشوارع بمدينة اللد، التي وقعت فيها جريمة القتل في بيت والد المغدورة.

وسرعان ما تحركت السيارة بسرعة شديدة بعد فترة بسيطة من وقوفها، ويشاهد في الصورة أحد الأشخاص وهو يركض بقوة خلف تلك السيارة.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ تحمل مسؤولية كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن معلمة فلسطينية تدعى رباب أبوصيام قتِلت ،في وقت متأخر الثلاثاء، وهي بين طفلاتها الثلاث خلال وجودها في منزل والدها.

وتحوم الشبهات حول زوجها السابق الذي انفصلت عنه، إذ تشير مصادر عائلية وأمنية إلى تلقي المغدورة تهديدات تمس حياتها.

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