لحظة مقتل المعلمة الفلسطينية رباب أبوصيام (فيديو)

تداول ناشطون وحسابات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يقال إنه مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ جريمة قتل المعلمة الفلسطينية رباب أبوصيام.

ويظهر في المقطع المصور سيارة بيضاء اللون تقف في منتصف أحد الشوارع بمدينة اللد، التي وقعت فيها جريمة القتل في بيت والد المغدورة.

توثيق لجريمة إطلاق النار التي راحت ضحيتها المعلمة رباب أبو صيام في ساحة منزلها باللد#الداخل_الفلسطيني #العنف pic.twitter.com/FDzEDaZn98 — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) July 27, 2022

وسرعان ما تحركت السيارة بسرعة شديدة بعد فترة بسيطة من وقوفها، ويشاهد في الصورة أحد الأشخاص وهو يركض بقوة خلف تلك السيارة.

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يذكر أن معلمة فلسطينية تدعى رباب أبوصيام قتِلت ،في وقت متأخر الثلاثاء، وهي بين طفلاتها الثلاث خلال وجودها في منزل والدها.

وتحوم الشبهات حول زوجها السابق الذي انفصلت عنه، إذ تشير مصادر عائلية وأمنية إلى تلقي المغدورة تهديدات تمس حياتها.