الاعتداء على رجل أمام عائلته يثير جدلا في السعودية

أثار مقطع فيديو متداول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية جدلا، بعد توثيقه اعتداء عدد من الأشخاص على آخر، أمام عائلته.

ولم يعرف مكان وزمان الفيديو تحديدا، لكنه أظهر شجار شخص مع آخرين في الوقت الذي كانت تقف فيه زوجته على مقربة منه، ويُسمع صراخ طفل صغير.

ورغم تعاطف شريحة مع الأب، الذي حاولت زوجته كذلك التدخل لصالحه، إلا أن آخرين رأوا أنه ”كان على الأب تجنب الشجار لأجل عائلته“، وذلك بعد تعرضه للضرب.

وطالت الزوجة، انتقادات كذلك، إذ استنكر متابعون إصرارها على البقاء مع اندلاع الشجار، مبينين أنه كان من الأفضل لها أن تجنّب أطفالها ذلك الموقف.

ولام ماجد الحارثي، الأب، بالقول: ”معك أهلك تحمل قدر ما تستطيع رح ودهم البيت وارجع طيب خاطرك أو بلغ“.

وعلق آخر، منتقدا تصرف الأب: ”بالنسبه للي يطالبون باحترام الزوجه والطفل هو شخصياً ما احترم عائلته وتوكل على الله .. يتجنبونه ويمد يده أكثر من مره ، كلهم أخطؤوا ”.

وأيده آخر: ”هو اللي ما احترم عائلته وهو اللي مد يده اخليه يصفقني كفوف عشان اهله خلاص اي احد بتضارب معي بجيب اهلي عشان اصفقهم بدون مايقولون لي شي“.

وشدد ”سلطان“: ”بالاخير ما كان المفروض يوقف ويتهاوش معهم ويخلي أهله بهالموقف المحزن كان الافضل انه يتحاشاهم وياخذ اهله ويمشي“.

واستنكرت متابعة تصرف الزوجة: ”الزوجه ايش وضعها كان اخذتي اطفالك وضمتيهم وابعدتو عن المكان مو جالسه تتضاربي معاهم زوجك مارح يرضا باللي سويتيه واطفالك مارح ينسوا الموقف وانتي رح تذليه بدفاعك“.