أول تعليق من أسرة نيرة أشرف على طلب بث إعدام محمد عادل على الهواء

علقت هدير أشرف شقيقة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت ذبحا أمام جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، على طلب المحكمة بث تنفيذ الإعدام على الهواء لتحقيق ”الردع العام المبتغى“.

وأكدت هدير في منشور عبر حسابها في موقع “فيسبوك” على طلب المحكمة بالقول: “أريد إذاعة إعدام القاتل على الهواء وبشدة ليكون ردعا لكل من تسول له نفسه لارتكاب هذه الجرائم”.

وخلال المنشور ردت شقيقة الطالبة المغدورة على المتعاطفين مع قاتل شقيقتها محمد عادل، متهمة إياهم بأنهم “شوهوا صورة مصر في الخارج بتعاطفهم مع القاتل”.

ووجهت هدير أشرف رسالة لهؤلاء المتعاطفين بالقول: “صورتنا وشعبنا أصبحوا حديث العالم، تعاطفكم مع قاتل جعل العالم يتحدث عن مصر، ما بها ما أصاب شعبها وما أصاب نفوسهم”.

كما ردت شقيقة نيرة أشرف على الآراء التي خرجت تتهم فيها أسرة الطالبة باستغلال الطالب القاتل في الفترة التي سبقت الجريمة بالقول: “كل ما يقال على لسان الجاهلين عقلا وقلبا ما هو إلا كذب وافتراء، عندي يقين أن ربنا العدل والحق، سيسقي كل ساق بما سقى”.

وكتبت هدير عن شقيقتها المغدورة وقالت: “نيرة شخصية قوية متحملة المسؤولية، لم تجبر على شخص أو شيء، بتعرف تقول لأ وبجدارة، فيها صفاء قلب لن استطيع وصفه، وعندها طموح يفوق الحدود واشتغلت في كذا مجال ويدنج بلانر سكرتيرة في كلينك موديل ميكب”.

وأضافت: “كانت عاوزة توصل لحلمها بدون مساعدة من أحد، الحلم الذي كانت تسعى إليه هو أن تكون مضيفة طيران، جمالها الشكلي يوجد داخله جمال روحي قبول من عند رب العالمين جاذبية”.

وتابعت: “كل ما حدث لها لأنها قالت لأ، لا ترغب لا تريد ولكن النفس الأنانية المتكبرة التي تعودت على تلبية طلباته لم يترك شيء إلا ويمتلكه، هذا ليس حبا ولكنه كان حقدا على نجاحها، وغلا وكرها من رفضها له”.