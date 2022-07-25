فريد الديب يحسم قراره ويعلق على أجره مقابل الدفاع عن محمد عادل

قال المحامي المصري المعروف فريد الديب، إنه اطلع على حيثيات الحكم الصادر بحق محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، مشيرا إلى أنه سيتقدم بلائحة نقض للمحكمة.

وأضاف الديب في تصريحات أدلى بها لصحيفة المصري اليوم المحلية ”اطلعت على القضية صباح الأحد، والحيثيات مكتوبة بحرفية شديدة، ولكن سأكتب رأيي في مذكرة النقض وتقديمها إلى محكمة النقض، عقب الاطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمحاكمة، وستكون مذكرتي إلى المحكمة لاتخاذ المحكمة ما تراه بحق موكلي“.

وقال ”أرفض الرد على أمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا مثل أتعابي.. يا جماعة والله دي أمور مش مهمة.. هاخد القضية ببلاش مثلا.. دي أمور لا تخصكم ولا تهم أحدا“.

وكان الإعلامي المصري أحمد موسى كشف حقيقة ما تم تداوله حول تراجع المحامي فريد الديب عن الدفاع عن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عار من الصحة.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول تراجع المحامي فريد الديب عن قراره بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه ”على مسؤوليتي“: ”اتصلت هاتفيا بفريد الديب لسؤاله حول ما تردد حول اعتذاره عن القضية، وكان رده واضحًا بأنه لم يعتذر عن القضية ولن يتقاضى أي أتعاب من أجل الدفاع عن المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف“.

وأضاف موسى: ”إجابة المحامي الكبير فريد الديب كانت واضحة بأنه لم يعتذر وهو مستمر في القضية ولكنه لن يحصل على أموال من القضية.. فريد الديب قال لي إن أسرة المتهم محمد عادل ذهبوا إليه والمحامي الخاص بالمتهم أحضر له ملف القضية بالكامل“.

وتابع موسى: ”فريد الديب قاللي دوري في القضية إني سأقوم بكتابة مذكرة الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنصورة وسيقدمه لمحكمة النقض فقط“.

وواصل: ”فريد الديب قال لي إنه تم تكليفه من أسرة المتهم بكتابة مذكرة الطعن فقط وتقديمها لمحكمة النقض لا غير“.