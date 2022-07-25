هل أعاد فريد الديب النظر في الدفاع عن قاتل نيرة أشرف؟

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى حقيقة ما تم تداوله حول تراجع المحامي فريد الديب عن الدفاع عن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عار من الصحة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول تراجع المحامي فريد الديب عن قراره بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه ”على مسؤوليتي“: ”اتصلت هاتفيا بفريد الديب لسؤاله حول ما تردد حول اعتذاره عن القضية، وكان رده واضحًا بأنه لم يعتذر عن القضية ولن يتقاضى أي أتعاب من أجل الدفاع عن المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف“.

وأضاف موسى: ”إجابة المحامي الكبير فريد الديب كانت واضحة بأنه لم يعتذر وهو مستمر في القضية ولكنه لن يحصل على أموال من القضية.. فريد الديب قال لي إن أسرة المتهم محمد عادل ذهبوا إليه والمحامي الخاص بالمتهم أحضر له ملف القضية بالكامل“.

وتابع موسى: ”فريد الديب قاللي دوري في القضية إني سأقوم بكتابة مذكرة الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنصورة وسيقدمه لمحكمة النقض فقط“.

وواصل: ”فريد الديب قال لي إنه تم تكليفه من أسرة المتهم بكتابة مذكرة الطعن فقط وتقديمها لمحكمة النقض لا غير“.