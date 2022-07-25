"شوفي محمد رمضان أو السقا".. هكذا خطط محمد عادل لقتل نيرة أشرف

حصلت ”إرم نيوز“ حصلت على نسخة من النص الكامل لحكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات المنصورة بحق محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، في القضية رقم 11409 لسنة 2022، التي تضمنت نص التهديدات وأقوال المتهم والشهود من واقع التحقيقات.

وتضمن نص الحكم الذي جاء في 35 صفحة، أن الجاني تنامت بداخله غريزة الانتقام بعدما رفضته المجني عليها وأهلها عندما تقدم لخطبتها، وتحولت مشاعر حب التملك لديه إلى الكراهية الشديدة.

وكشف نص الحكم عن التهديد من جانب القاتل للمجني عليها، بقوله لها في رسالة نصية بتاريخ السادس من إبريل 2022: ”والله نهايتك على أيدي يا نيرة“. مضيفا: ”مفيش فايدة أخرك أسبوع وديني لأقتلك وعرش ربنا ماسايبك تتهني، هدبحك، وديني لأدبحك، انا ادبحك أسهل لي انتي حسابك معايا تقل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة ويبقى حد غيري يلمس منك شعرة“.

وتابع القاتل: ”الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار أو شوفي محمد رمضان أو السقا في إشارة إلى الفنان محمد رمضان والفنان أحمد السقا يدربوكي بوكس عشان نهايتك على أيدي يانيرة، وطالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة“.

وأوضح نص الحكم أن ”المتهم عقد العزم على تنفيذ تهديده، وحدد المكان وهو جامعة المنصورة والزمان خلال أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني ليقينه من حضور المجني عليها بعد أن كانت لا تحضر في الأيام العادية؛ نظرا لسفرها إلى القاهرة وشرم الشيخ“.

وجاء في التحقيقات أن ”القاتل اشترى سكينا جديدا من محل أدوات منزلية بمحيط محل إقامته بمدينة المحلة الكبرى، ورفض إخراجه من جرابه ليحافظ عليه حادا كما هو ليؤتي ثماره التي قررها، وقرر اقتناء هذا النوع من السلاح كونه طباخا وعلى دراية ومهارة في استخدام السكاكين“.

وحسب الحكم، فإن ”القاتل عقد العزم على أن يكون تنفيذ جريمته خلال الامتحان الثالث للطالبة نيرة في 11 من يونيو الماضي، فتوجه إلى الجامعة محرزا السكين لكن الفرصة لم تواته لعدم تمكنه من رؤية المجني عليها، وأعاد المحاولة خلال الامتحان الرابع، لكنه فشل أيضا في الوصول إليها، قبل أن يصل مبتغاه أثناء توجه نيرة إلى الامتحان الخامس“.

وعند سؤال القاتل بأنه لم يعدل عن قراره خلال الفترة التي يستقل فيها الحافلة المتوجهة إلى المنصورة، وتتواجد فيها أيضا القتيلة وزميلاتها قبل دقائق من ارتكاب جريمته، أجاب نصّا: ”لا أنا كنت مصمم وما صدقت إني أوصل المنصورة عشان أخلص عليها“.