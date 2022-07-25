انتحار فتاة وسط ظروف غامضة في الأردن

أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار بإطلاق النار على نفسها، في مدينة إربد شمال الأردن، وسط ظروف غامضة تحيط بالواقعة.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ المحلية، عن مصدر أمني، قوله إن ”فتاة عشرينية أقدمت على الانتحار مساء يوم الأحد بإطلاق النار على نفسها في منطقة زبدة فركوح بمحافظة إربد“.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية وكوادر الطب الشرعي، تواجدوا على الفور في موقع الحادثة، وأنه تم فتح تحقيق بشأنها.

ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل، ولم توضح سبب انتحار الفتاة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علق ناشطون على حادثة انتحار الفتاة، مؤكدين أن الفتاة توفيت، فيما تم تحويل جثتها إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى ”بسمة“ الحكومي تمهيدا لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.

وتداول الناشطون وصفحات إخبارية صورا قالوا إنها لمكان وقوع الحادثة.

وشهدت محافظة إربد مؤخرا حادثة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر طعنا فيما أصيب 3 آخرون، إثر مشاجرة اندلعت ليل السبت/ الأحد في بلدة خرجا بلواء بني كنانة التابعة لمحافظة إربد.

وقالت مديرية الأمن العام إن تعزيزات أمنية وصلت لموقع الحادث للسيطرة على تداعيات الجريمة، حيث تمت السيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها.

وأكدت أنه تم نقل المصابين للمستشفى وحالتهم متوسطة، وتم فتح تحقيق بالحادث.