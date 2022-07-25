الإمارات.. الطمع يقود مستثمرا خليجيا لشباك عصابة

تعرض مستثمر خليجي للاعتداء بالضرب والسرقة من قبل عصابة مكونة من 7 أشخاص من جنسية عربية وآسيوية بينهم شخص خليجي، بعد أن قاده الطمع بكسب مزيد من الأموال إلى تبديل أموال كانت بحوزته بعيدا عن شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب صحيفة ”الخليج“، فإن العصابة خدعت المستثمر بتبديل أمواله مقابل الدرهم الإماراتي بسعر أفضل من السعر المتداول في شركات الصرافة، فسرقت منه مليونا و800 ألف ريال سعودي، واعتدت عليه وعلى شخص آخر كان بصحبته.

وتعود القضية إلى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين تقدم مستثمر خليجي ببلاغ إلى الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه من قبل عدة أشخاص من جنسيات مختلفة.

وقال في تحقيقات النيابة إنه تواصل مع شريكه المجني عليه الثاني للاستفسار عن شخص يعمل في مجال الصرافة لمساعدته في تغيير ما يقارب مليوني ريال سعودي.

وأضاف المستثمر ”المجني عليه“ أن شريكه زوده برقم شخص من بين المشتبه فيهم واتفق معه على تغيير ما لديه من أموال بسعر أفضل من السعر المتداول في شركات الصرافة واتفق معه على مكان تبديل الأموال وسعر الصرف.

وكشف في التحقيقات أن المتهم وصل بصحبة شريكه إلى المكان المتفق عليه حيث كان ينتظره ثلاثة من المشتبه فيهم طلب منه أحدهم جلب الأموال التي يحوزها وأن يستقل معه مركبته، فرفض طلبه، وفضل الترجل إلى مكان تبديل الأموال وذهب شريكه مع المشتبه فيهم، وخلال ترجله استوقفه آخران ادعيا أنهما من الشرطة وأجبراه على الولوج إلى مركبة كان فيها آخرون أحدهم خليجي حيث اعتدوا عليه جميعا وسرقوا المبلغ الذي كان بحوزته، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وفي التحقيقات، أفاد المجني عليه الثاني بأن المشتبه فيهم اعتدوا عليه واقتادوه إلى منطقة أخرى بمركبتهم وأجبروه على مغادرة المركبة، حيث حاول تصوير لوحات مركبتهم فتوقف قائد المركبة ونزل مشتبه فيه آخر واعتدى عليه وفروا من المكان.

وقال شرطي في التحقيقات إن فريقًا من التحريات والمباحث الجنائية جمع الاستدلالات وتمكن من التعرف إلى المشتبه فيهم وقبض على المشتبه فيه الخليجي داخل مسكنه وعثر معه على مليون ريال سعودي وأقر بأن تلك الأموال نصيبه من المبلغ المسروق.

وألقت الشرطة القبض على باقي المشتبه فيهم وبحوزتهم مبالغ مالية بالريال السعودي والدرهم الإماراتي، وأقرو جميعًا باشتراكهم في الجريمة بعد توزيع الأدوار فيما بينهم وتقاسموا المبلغ المالي الذي تمت سرقته.

وأدانت محكمة الجنايات المتهمين وقضت بسجنهم جميعا 3 سنوات وتغريمهم بالتضامن مليونا و800 ألف ريال أو ما يقابله بالدرهم وإبعاد 6 منهم إلى خارج الدولة بعد قضاء محكومياتهم.