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منوعات

السعودية.. القبض على مواطنة نشرت "فيديو تسول" لزيادة متابعيها (فيديو)
تاريخ النشر: 25 يوليو 2022 6:32 GMT
تاريخ التحديث: 25 يوليو 2022 6:45 GMT

السعودية.. القبض على مواطنة نشرت "فيديو تسول" لزيادة متابعيها (فيديو)

ألقت قوات الأمن السعودية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على مواطنة نشرت مقطعًا مصورًا بهدف "جذب المارة وممارسة سلوك التسول". وقالت حساب الأمن العام

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المصدر: فريق التحرير

ألقت قوات الأمن السعودية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على مواطنة نشرت مقطعًا مصورًا بهدف ”جذب المارة وممارسة سلوك التسول“.

وقالت حساب الأمن العام على تويتر إن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على المواطنة التي نشرت ”الفيديو“، بهدف جذب المارة وممارسة سلوك التسول وذلك لغرض زيادة عدد متابعيها.

وأضاف الأمن، أن ”المواطنة التي نشرت الفيديو كانت تتحدث فيه باللغة البنغلاديشية في مكان عام بمدينة جدة من أجل زيادة المتابعين وجذب الانتباه والحصول على المال بطريقة غير مباشرة“.

وتم إحالة المواطنة إلى النيابة العامة السعودية.

وكان الأمن العام في السعودية، كشف أن معظم عمليات التسول تديرها عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وتواصل الجهات الأمنية السعودية مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه ”إشارة إلى نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، فإن الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه“.

ونقلت صحيفة ”تواصل“ الإلكترونية السعودية، عن الشويرخ، مطالبته جميع المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول.

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