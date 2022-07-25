تعليقا على بث الإعدام.. محامي محمد عادل: شخصيات عربية "مرموقة" تتواصل معي

علق أحمد حمد محامي الطالب المصري محمد عادل الذي قتل زميلته نيرة أشرف ذبحاً أمام جامعة المنصورة والمحكوم عليه بالإعدام في القضية، على طلب المحكمة ببث تنفيذ الإعدام على الهواء لتحقيق ”الردع العام المبتغى“.

وقال ”حمد“ في بث مباشر نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إنه لا يعلق على أحكام القضاء ويحترمها ويقدرها ويحترم قدسية الأحكام، معتبرًا أن طلب المحكمة ببث الإعدام رأي شخصي لهيئة المحكمة يختلف عن الأحكام والقرارات لذلك سيعلق عليه.

وأضاف: “المحكمة طلبت من المشرع (مجلس النواب) ببث إذاعة إعدام محمد عادل على الهواء وده مش قرار ده طلب ورأي شخصي للمحكمة، ومن رأيي الشخصي أيضًا لا يصح أن نعالج شيء تسبب في أذى لشعور الناس وأذى الشعور العام للمجتمع بشيء أبشع منه أو لا يقل عنه بشاعة وأذى للشعور العام”.

وتابع: “أيضًا إذاعة تنفيذ حكم إعدام محمد عادل على الهواء حال التنفيذ، سيؤذي ملايين المتعاطفين معه داخل وخارج مصر”، مضيفاً: “بتجيلي اتصالات ورسائل دعم يومياً من شخصيات عربية مرموقة ومن عرب يعيشون في الخارج في حق الشاب”.

ومضى محامي قاتل نيرة أشرف في حديثه بالقول إن ”ما استندت عليه المحكمة في طلبها ببث تنفيذ حكم الإعدام من أجل تحقيق الردع العام، بالفعل تحقق ذلك الردع بمجرد صدور حكم الإعدام على محمد عادل“.

وحول الخطوة المقبلة في القضية بعد إعلان المحكمة حيثيات حكم الإعدام، أشار إلى أنه سيتبع الإجراءات القانونية التي حددها القانون للطعن على الحكم.

وطالبت محكمة جنايات المنصورة الأحد ببث تنفيذ حكم إعدام محمد عادل الذي دين بقتل نيرة أشرف أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق ”الردع العام المبتغى“.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأحد ”ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا“.

وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي ”تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات“.

وأضافت ”فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها“.

ويحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.

الجدير بالذكر أن في السادس من تموز/يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بحق الشاب محمد عادل بعد إدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.