عمرو أديب يوجه رسالة إلى فريد الديب

وجه الإعلامي المصري عمرو أديب رسالة إلى مواطنه المحامي الشهير فريد الديب بسبب إصراره على الدفاع عن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام في مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، متسائلا عن هدفه من هذه القضية.

وقال عمرو أديب خلال حلقة الأحد من برنامجه ”الحكاية المذاع عبر شاشة mbc مصر: ”مش فاهم هذا الحماس اللي عند أستاذ فريد.. ليه عايز تدي تقل للمتهم؟ إيه الظروف اللي مخلياك متعاطف معاه؟ دانت شايفه وهو بيقتل وبينحر!“.

ووجه عمرو أديب حديثه لـ فريد الديب قائلا: ”هو انت لسه بتدور على مجد؟ انت حققت مجدك ولك ما لك وعليك ما عليك، إنت عملت كل حاجة.. الأستاذ فريد قد دافع عن جاسوس إسرائيلي.. أنا حسيت باستفزاز للناس“.

وطالب الإعلامي المصري فريد الديب بالتراجع عن قراره قائلا: ”أنا بناشدك ما تاخدش القضية دي“.

وكشف عمرو أديب عن رفضه لقرار بث حكم إعدام محمد عادل على الهواء قائلا: ”فكرة إذاعة الإعدام على الهواء أمر غير مريح بالنسبة لي.. وانا شايف إن بث الإعدام أو عدم بثه لن يكون سببا إن الناس ما تقتلش بعضها“.

وتابع: ”لن يكون رادعا.. انت عايزني أخلي الفيديو على السوشيال ميديا وكل شخص كبير أو صغير، أو حد قلبه ضعيف يدوس فيشوف الراجل وهو مدلي برقبته وبيتم إعدامه؟“.

وختم أديب حديثه قائلا: ”فيه أفلام لا تضع المشهد كاملا.. أنا مع إعدامه 100 مرة ولكن ما عنديش أسباب علمية تخلي أحكام الإعدام تذاع على الهواء“.

وطالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام الشاب الذي دين بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق ”الردع العام المبتغى“.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأحد ”ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا“.

وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي ”تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات“.

وأضافت ”فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها“.