أسرة نيرة أشرف تترك منزلها بسبب تعرضها لتهديدات

كشف أشرف الغريب والد طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت غدرا على يد زميلها بالجامعة، أنه قام بتغيير مكان إقامة الأسرة بعد تعرض ابنته لتهديدات بالقتل وأن تلقى مصير شقيقتها.

وقال والد نيرة أشرف في تصريحات لموقع ”القاهرة24“ المحلي إن ابنته شروق فوجئت بأحد الأشخاص ينشر صورا على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان محمد عادل ضحية، إذ أظهرت اللقطة المصورة الشاب في مقطع فيديو، وهو يشهر السكاكين بوجهها، مهددًا إياها بالقتل، لتلقى مصير شقيقتها، وأنه على الفور قرر تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة.

وأوضح أشرف الغريب أنه قرر ترك منزله والذهاب بأسرته إلى مسكن آخر بسبب هذه التهديدات، مؤكدا: ”ما عنديش استعداد أخسر بنتي التانيه، كفاية اللي راحت“.

وطالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام الشاب الذي أدين بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق ”الردع العام المبتغى“.

وفي السادس من تموز/يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بحق الشاب محمد عادل بعد إدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأحد ”ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا“.

وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي ”تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات“.

وأضافت ”فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها“.