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صدور العقوبة بحق كويتي قتل زوجته بعد ولادتها في العارضية
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 18:41 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 19:20 GMT

صدور العقوبة بحق كويتي قتل زوجته بعد ولادتها في العارضية

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد قرارا يقضي بإعدام مواطن كويتي قتل زوجته التي تعمل معلمة في منطقة العارضية. ويعتبر هذا الحكم  أول حكم قضائي يتم اتخاذه

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد قرارا يقضي بإعدام مواطن كويتي قتل زوجته التي تعمل معلمة في منطقة العارضية.

ويعتبر هذا الحكم  أول حكم قضائي يتم اتخاذه بعد إرساء مبدأ عدم إعفاء المريض النفسي من المسؤولية، حيث دفع المتهم بمرضه النفسي للهرب من فعلته.

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وكان المتهم بجريمة قتل زوجته قد استدرج الأخيرة بعد خلافات وقعت بينهما وأضمر النية على الغدر بها رغم مرور عدة أيام على ولادتها توأما.

وبحسب مصادر كويتية، فقد ذهب المتهم إلى بيت والد زوجته التي تقيم فيه بعد ولادتها، وطلب منها الخروج معه للتفاهم على حل الخلافات الزوجية العالقة.

وارتكب الرجل جريمته بعد الغدر بزوجته، وأبلغ السلطات بأن لديه ملفا في الطب النفسي، إلا أن الجنايات الكويتية أكدت عدم امتلاكه ملفا في الطب النفسي.

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