صدور العقوبة بحق كويتي قتل زوجته بعد ولادتها في العارضية

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد قرارا يقضي بإعدام مواطن كويتي قتل زوجته التي تعمل معلمة في منطقة العارضية.

ويعتبر هذا الحكم أول حكم قضائي يتم اتخاذه بعد إرساء مبدأ عدم إعفاء المريض النفسي من المسؤولية، حيث دفع المتهم بمرضه النفسي للهرب من فعلته.

وكان المتهم بجريمة قتل زوجته قد استدرج الأخيرة بعد خلافات وقعت بينهما وأضمر النية على الغدر بها رغم مرور عدة أيام على ولادتها توأما.

وبحسب مصادر كويتية، فقد ذهب المتهم إلى بيت والد زوجته التي تقيم فيه بعد ولادتها، وطلب منها الخروج معه للتفاهم على حل الخلافات الزوجية العالقة.

محكمة الجنايات تقضي بإعدام مواطن قاتل زوجته «المعلمة» في العارضية.

• الواقعة تتلخص باستدراج زوجته بعد خلافات بينهما حيث كانت في بيت والدها بعد ولادتها بأيام قبل أن يطلب منها الخروج معه للتفاهم على حل بعض المشكلات.

• القاتل أدعى أن لديه ملف بالطب النفسي والمحكمة ألتفت عن طلبه. pic.twitter.com/VRGP0MML2L — المجلس (@Almajlliss) July 24, 2022

وارتكب الرجل جريمته بعد الغدر بزوجته، وأبلغ السلطات بأن لديه ملفا في الطب النفسي، إلا أن الجنايات الكويتية أكدت عدم امتلاكه ملفا في الطب النفسي.