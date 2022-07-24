محكمة مصرية تطالب ببث إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام الشاب الذي دين بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق ”الردع العام المبتغى“.

وفي السادس من تموز/يوليو قضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بحق الشاب محمد عادل بعد إدانته بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأحد ”ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودا“.

وطالبت المحكمة المشرع (مجلس النواب) بتعديل نص المادة القانونية التي ”تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات“.

وأضافت ”فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها“.

ويحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.

يذكر أنه في أواخر التسعينات بث التلفزيون المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وأبنائها في شقتهم بغرض السرقة.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة ”قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمدا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها“ أمام جامعتها في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأقر الجاني ”بارتكابه جريمة قتل المجني عليها“، بحسب بيان النائب العام.

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشارها وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان ارشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في البلدين.