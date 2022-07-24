محامية شيماء جمال تكشف تلقيها تهديدات لترك القضية

كشفت مها أبو بكر، محامية أسرة المذيعة المصرية شيماء جمال التي لقيت مصرعها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، تلقيها تهديدات حال الاستمرار في القضية.

وقالت المحامية المصرية، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، اليوم الأحد، إنها تلقت تهديدات عبر رسائل نصية وعبر الواتس آب الخاص بها تضمنت نصًا ”ابعدي عن قضية شيماء وإلا…… ”، دون ذكر تهديدها بشيء معين.

وأوضحت أبو بكر أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، مشيرة إلى تلقيها التهديدات من رقمين مختلفين يحملان نفس الاسم على تطبيق ”تروكولر“.

واستكملت أن تلك التهديدات تأتي بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن رفض الترويج للجريمة على أنها دفاع عن النفس، ونهرها للمتهم أثناء الجلسة الماضية خلال حديثه مع والدة المجني عليها.

وذكرت أبو بكر بأن بعض أرقام الهواتف أرسلت لها رسائل لتحديد موعد معها لكتابة عقود في محاولة للقاء معها بطريقة مريبة، الأمر الذي أثار شكوكها، بحسب قولها.

واختتمت أبو بكر حديثها بأن مثل هذه المحاولات لن تنجح في إبعادها عن القضية، مؤكدة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وجهد للوصول إلى أقصى عقوبة.

وكانت المحامية قد رفضت ما يتم تداوله من تصريحات وترويج، بأن جريمة القتل كانت دفاعا عن النفس، دون سبق الإصرار والترصد.

وقالت المحامية المصرية في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن هناك 4 دلائل على ارتكاب الجريمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، أولها وجود زجاجة المادة الحارقة والسلاسل الحديدية في قبر شيماء جمال، بمعنى أن المتهم عقد النية لتشويه جثة المجني عليها قبل قتلها لصعوبة التعرف عليها بعد ارتكاب الجريمة.

وأضافت أبو بكر أن الدليل الثاني هو تأجير المتهم للمزرعة التي شهدت جريمة القتل قبل ارتكاب الجريمة دون سبب مقنع لشرائها، أو حرصه على شراء المزارع، لكنه لجأ لذلك لدفن الجثمان بفيلا المزرعة لضمان ارتكاب جريمته دون أن يراه أحد.

وتابعت: ”شريك المتهم الرئيس اعترف بتفاصيل الجريمة في أول القضية، ثم تراجع عن تلك التصريحات، لإظهار الأمر وكأن الجريمة جاءت بعد مشاجرة وأنها دفاع عن النفس، وهو دليل ثالث على ما أذكره“.

وقالت: ”أليس حفر القبر وإعداده لدفن الجثمان داخل الفيلا دليلا على الإعداد للجريمة، ومحاولات إخفاء الأدلة؟!، وهو الدليل الرابع من سياق الأحداث، إلى جانب دلائل أخرى كثيرة ستظهر خلال الجلسات القادمة“.