بملابس نومهما.. مصري يطرد عروسته العشرينية في منتصف الليل

تقدمت شابة في مصر بدعوى خلع ضد زوجها، بسبب طرده لها من بيتهما في منتصف إحدى الليالي، وهي ترتدي ملابس النوم.

وبحسب ما جاء في الدعوى، التي رفعتها الزوجة لدى المحكمة الأسرية في منطقة الجيزة، فقد أقدم زوجها على طردها من المنزل بعد أشهر قليلة من زواجهما، وحدوث خلافات بينهما.

وروت الفتاة في دعواها التي نقلها موقع ”الوطن“ المحلي، تفاصيل قصتها مع زوجها، قائلة إنها ”عاشت قصة حب معه في أثناء دراستها الجامعية، وإنها تحدَّت عائلتها للزواج منه“.

وقالت الفتاة التي تدعى ”حنان“ وتبلغ من العمر 22 عاما، إن زوجها محمد البالغ 30 عاما ”أوهمها بالحب، لكنه بعد أن حصل على حبها بدأ يتمرد عليها وطلب منها عدم الحديث مع أصدقائها في الجامعة وشباب عائلتها، بحجة أنه رجل غيور“.

وأضافت أنه ”بعد فترة طلب منها أن تتنازل عن فكرة الالتحاق بوظيفة كما كانت تنوي بعد تخرجها، حتى تقدم لخطبتها خلال مرحلة دراستها بالجامعة، لكن عائلتها طلبت منها أن تنتهي من دراستها الجامعية وتحصل على وظيفة مناسبة، وبعدها تفكر في الزواج“.

وأوضحت في حديثها لقاضي المحكمة ”أنها بعد انتهائها من السنة الأخيرة بدأت تقنع أهلها بالزواج منه، وأنها تحدتهم وكذبت عليهم في أنها ستحصل على وظيفة بعد الزواج“.

وقالت إنهم ”بعد ضغط كبير وافقوا على الخطبة، وبدأت بكل حماسة في تجهيزات الشقة حتى أنها تنازلت عن شراء أشياء كثيرة لكي لا تكلف حبيبها فوق طاقته، وأقامت حفل زفاف بسيط وخالفت رغبة عائلتها في إقامة حفل زفاف يليق بها“.

وأشارت إلى أنه ”بعد زواجها بأشهر قليلة بدأت المشاكل بينها وبين عريسها وقالت: ”بعد أسبوع من الزواج بدأ يمنعني عن زيارة أصحابي، وأهلي بالتدريج وبقي عامللي مواعيد أهلي يجوا يزوروني فيها، وبقيت شبه محبوسة، وبعد شهور بقي يسبني ميسألش عليا حتى، وبقى عايش في البيت ضيف“.

وتابعت حديثها قائلة إنه بعد أشهر قليلة ”عمل مشكلة على حاجة تافه، وأنا أصلًا معترضتش حيث رجع لقاني بكلم أهلي وفضل يزعق ويضربني واعتذرت له، لكن هو طردني في نص الليل بهدوم النوم“.

وبحسب قولها، ”حاول خبراء التسوية في محكمة الأسرة أن يجدوا لها حلا يرضي الطرفين، لكنها قالت إنها رفضت العودة إليه، لأنها لم تعد تأمن على نفسها معه، رغم تودده لها أكثر من مرة، رافضة جميع الحلول؛ ما دفعها لتحريك دعوى الخلع لدى محكمة الأسرة“.