سبب صادم وراء جريمة مقتل شابين ببلدة خرجا شمال الأردن

أكد نشطاء أردنيون على مواقع التواصل، إن جريمة مقتل شقيقين وإصابة شقيقهما الثالث فجر اليوم الأحد، كان سببها خلاف على ”موقف سيارة“.

وقالوا إن القاتل هو من أبناء عمومة المجني عليهم، قام باقتحام منزلهم ومهاجمتهم بـ“حربة“ ما أدى لمقتل الشقيقين وإصابة شقيقهم الثالث إصابة بالغة.

وقُتل شابان وأصيب آخر إثر مشاجرة جماعية نشبت في بلدة خرجا في محافظة إربد ”شمال الأردن“ بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ونقلت مواقع محلية على لسان مصدر أمني، أن الوفاتين نجمتا عن استخدام السلاح الأبيض في المشاجرة التي أسفرت عن جرح شاب آخر.

وأضاف المصدر إنه تم إخلاء الوفاتين وتم إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى اليرموك في محافظة إربد.

وقال نشطاء إن المشاجرة نجمت إثر خلافات شخصية، مشيرين إلى أن أحد القتيلين، شاب في الثانوية العامة.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو توثق الانتشار الأمني الكثيف في المنطقة التي شهدت المشاجرة الدامية، فيما نشر آخرون صورا قالوا إنها للشابين اللذين لقيا مصرعهما خلال المشاجرة.

وكشفت مواقع محلية عن اسم أحد الضحايا، ويدعى محمد خالد فريوان وهو شاب في الثانوية العامة يبلغ من العمر 18 عاما.

وشهد الأردن ارتفاعا في عدد الجرائم في الآونة الأخيرة، لأسباب يرجعها مختصون للأوضاع المعيشية الصعبة وسط غياب الوازع الديني، وزيادة في انتشار تعاطي المخدرات.

و قبل شهر شهد الشارع الأردني جريمة قتل مروعة ذهبت ضحيتها طالبة في جماعة العلوم التطبيقية بالعاصمة عمان، حيث اكتسبت القضية زخما إعلاميا بسبب طريقة تنفيذها داخل الحرم الجامعي.

وأقدم القاتل ويدعى عدي حسان، على دخول الحرم الجامعي وبحوزته مسدس، حيث وجه عدة رصاصات قاتلة نحو الطالبة إيمان ارشيد داخل الحرم الجامعي، وأرداها قتيلة وهرب.

وبعد أيام من ملاحقة القاتل تمكن رجال الأمن من محاصرته، ومحاولة إجباره على تسليم نفسه، إلا أنه قرر الانتحار بإطلاق النار على نفسه.