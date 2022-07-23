في الأردن.. طبيب بيطري يتسبب ببتر قدم شاب

تسبب طبيب بيطري يعمل بـ“الطب البديل“ في محافظ إربد ”شمال الأردن“ ببتر قدم شاب، بعد أن لجأ له الأخير لحل مشكلة ظهور زوائد جلدية على قدمه.

وكشف الشاب في تصريحات أدلى بها لصحيفة نيسان المحلية، طالبا عدم ذكر اسمه، أنه مصاب بمرض السكري، ولاحظ وجود زوائد جلدية على قدمه ”ثواليل“ وأراد معالجتها إلا أنه كان خائفا من مراجعة المستشفى كونه مصابا بالسكري ويخشى الخضوع لعمل جراحي.

وقال الشاب، إنه عن طريق إعلانات على الفيسبوك، وجد شخصا يدعي معرفته بالطب البديل وتمكنه من علاج الكثير من الحالات المشابهة، فتوجه إليه.

وأضاف الشاب، أن الرجل الذي يدعي معرفته بالطب البديل، وصف له علاجا عبارة عن سائل يقوم بوضع نقاط منه على الزوائد الجلدية المنتشرة على أصابع قدمه، وبالفعل التزم بوصفة الرجل، ولكنه تفاجأ بعد أيام بأن المادة زادت الأمر سوءا وتسببت بتآكل الجلد وأثرت على العظم، ليلجأ إلى المستشفى، حيث أكد له الأطباء أن المادة التي كان يستخدمها هي مادة حارقة تسببت بتلف الجلد ووصلت حد العظم.

وأجرى الأطباء للشاب جراحة عاجلة لتفادي ما تسببت به المادة من ضرر، حيث تم بتر ساق الشاب من منطقة الكعب.

وقال الشاب إنه حاول الاتصال مرارا بالرجل الذي وصف له الدواء الحارق، وبعد عدة محاولات نجح بذلك وأرسل له صورة قدمه المبتورة بسبب وصفته الفاشلة، فما كان من الرجل سوى تعنيفه ولومه لعدم مراجعته لاستكمال العلاج عنده، ملقيا باللوم على الأطباء الذين بتروا قدمه.

وأضاف الشاب أنه بعد التحري، تبين أن الرجل الذي يدعي معرفته بالطب البديل، هو شخص حاصل على شهادة البيطرة من إحدى الدول العربية، ويعرف عن نفسه على مواقع التواصل على أنه طبيب خبير بالطب البديل والعلاج بالأعشاب، مشيرا إلى أنه قام بمقاضاته.

وتابع الشاب، أنه تقدم بلائحة شكوى للمدعي العام، الذي أمر بإخراج القدم المدفونة وإرسالها للطب الشرعي، للسير في إجراءات القضية.