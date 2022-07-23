جريمة مروعة في مصر.. قتيلان مسنان والأداة حجر

شهدت محافظة الجيزة المصرية، مساء السبت، مقتل مزارعين مسنين خلال تواجدهما بقطعة أرض زراعية في منطقة الهرم، على يد عامل لمحاولتهما منعه من سرقة دراجة خاصة بأحدهما.

وكشفت مباحث الجيزة، أن المجني عليهما ”83 عاما، و 73 عاما“، تعرضا لاعتداء وحشي من الجاني الذي قام بتهشيم رأسهما بحجر بعدما رأه أحد الضحايا يسرق دراجته الخاصة ليحاولا منعه ليعتدي عليهما بالحجر وينهي حياتهما في الحال.

وفي حيثيات الواقعة، كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يوم أمس السبت، يفيد بالعثور على جثتين في قطعة أرض زراعية بالهرم، لينتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبعد فحص عدد من المشتبه بهم والاستماع لأقوال شهود عيان، توصلت التحريات إلى أن عاملا متورطا في ارتكاب الجريمة.

فيما كشفت السلطات، أن العامل اعترف أمام تحقيقات المباحث عقب القبض عليه بارتكاب الجريمة.

وقال المتهم إنه “هشم في البداية رأس أحدهما عندما حاول منعه من سرقة الدراجة، وفر هاربا، إلا أن المجني عليه الثاني شاهده وحاول ضبطه، فاعتدى عليه أيضا بحجر وهشم رأسه هو الآخر”.

بدورها قررت النيابة العامة تشريح الجثتين بعدما انتقل فريق منها لمناظرتهما، تمهيداً لإصدار تصاريح بالدفن، وباشرت تحقيقاتها.