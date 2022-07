"ظنوا أني سوري".. الاعتداء على صحفي أجنبي في إسطنبول

كشف مراسل صحيفة ألموندو الإسبانية لويس ميكيل هورتادو عن تعرضه لاعتداء عنصري خلال تواجده في مدينة إسطنبول التركية، موضحًا أنه تم استفزازه من قبل شبان أتراك ظنوا أنه سوري.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح لويس أن الشباب حاولوا مضايقته في البداية وطلبوا منه ”قداحة“ ولم يستجب لهم، فتبعوه بسيارتهم على بعد مئات الأمتار، ثم توقفوا بجانبه وألقوا عقاب سيجارة مشتعلة على زوجته، وانهالوا عليه بالضرب، ثم اعتدوا على زوجته.

ونشر هورتادو تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إن ”ثلاثة شبان أتراك أصابوني بصدمة حياتي في إسطنبول، لقد أمضوا عشر دقائق في محاولة استفزازي وانتهى بهم الأمر برمي عقب سيجارة محترق على زوجتي من سيارة تحمل لوحة ترخيص 06CLJ556″ ”.

Sobre el ataque xenófobo de anoche: he borrado el trino en inglés porque el 70-80% de respuestas de supuestos turcos lo justificaban en tanto que parecemos sirios o afganos o me acusaban de ser agente de la CIA. Unos pocos me usaban para causas políticas de las que me desvinculo.

— Lluís Miquel Hurtado (@llmhurtado) July 23, 2022