"ظنوا أني سوري".. الاعتداء على صحفي أجنبي في إسطنبول

كشف مراسل صحيفة ألموندو الإسبانية لويس ميكيل هورتادو عن تعرضه لاعتداء عنصري خلال تواجده في مدينة إسطنبول التركية، موضحًا أنه تم استفزازه من قبل شبان أتراك ظنوا أنه سوري.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح لويس أن الشباب حاولوا مضايقته في البداية وطلبوا منه ”قداحة“ ولم يستجب لهم، فتبعوه بسيارتهم على بعد مئات الأمتار، ثم توقفوا بجانبه وألقوا عقاب سيجارة مشتعلة على زوجته، وانهالوا عليه بالضرب، ثم اعتدوا على زوجته.

ونشر هورتادو تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إن ”ثلاثة شبان أتراك أصابوني بصدمة حياتي في إسطنبول، لقد أمضوا عشر دقائق في محاولة استفزازي وانتهى بهم الأمر برمي عقب سيجارة محترق على زوجتي من سيارة تحمل لوحة ترخيص 06CLJ556″ ”.

Tres chavales turcos me acaban de dar la paliza de mi vida en Estambul. Pasaron diez minutos buscando provocarme y acabron tirando una colilla encendida a mi mujer desde un coche matrícula 06CLJ556. Estamos bien. El rencor con este país que adorábamos cuesta de contener. — Lluís Miquel Hurtado (@llmhurtado) July 22, 2022

Sobre el ataque xenófobo de anoche: he borrado el trino en inglés porque el 70-80% de respuestas de supuestos turcos lo justificaban en tanto que parecemos sirios o afganos o me acusaban de ser agente de la CIA. Unos pocos me usaban para causas políticas de las que me desvinculo. — Lluís Miquel Hurtado (@llmhurtado) July 23, 2022

وتابع: ”بررت ذلك لأننا نبدو كسوريين أو أفغان، أو اتهموني بأنني عميل لـ سي أي أي. استغلني البعض لأسباب سياسية أنأى بنفسي عنها“.

وتفاعل نشطاء أتراك مع الاعتداء على الصحفي الإسباني، حيث كتب الناشط التركي جيهان أوزجان: ”آخر ما وصلت إليه العنصرية في تركيا التي يدعمها السياسيون (أمثال أوميت أوزداغ) أمر مخز، لقد تعرض صحفي إسباني وزوجته للضرب حتى تم نقلهما إلى المستشفى في إسطنبول، فقط لأنهما يشبهان السوريين“.

Türkiye’de siyasilerin ( özellikle özdaggillerin ) körüklediği ırkçılığın geldiği son nokta utanç verici! İspanyol gazeteci ve eşi Suriyelilere benzedikleri için İstanbul’da hastanelik olana kadar dayak yediler. Le pedimos disculpas en nombre de ellos Sr. @llmhurtado pic.twitter.com/yPJmH1dBrF — Ceyhun ÖZCAN (@Ceyhun0ZCAN3) July 23, 2022

وتأتي الحادثة بعد أيام من اعتداء لفظي على شاب سوري خلال مقابلة مصورة في إسطنبول، حيث لاقت تفاعلاً واسعا.

وتسبب الانهيار الاقتصادي مؤخرا في تركيا في تزايد الاعتداءات العنصرية تجاه الأجانب، لا سيما السوريين الذين يتهمهم البعض بالحصول على فرص المواطنين.