قتل 3 أشخاص في عمر الثامنة.. تعرف على أصغر قاتل متسلسل في العالم‎‎

سلطت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية الضوء على أصغر قاتل متسلسل في العالم، الذي قام بقتل 3 أشخاص قبل سن الثامنة من عمره.

وُلد أمارجيت سادا عام 1998 في بيهار بالهند، وتردد أنه قام بقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان من عائلته في حوادث منفصلة بين عامي 2006 و 2007.

نفذ سادا جريمته الأولى عندما كان يبلغ من العمر سبع سنوات فقط، حيث قتل ابن عمه البالغ من العمر ست سنوات، ثم قتل أيضًا شقيقته الرضيعة البالغة من العمر ثمانية أشهر، وكانت آخر ضحيته طفلة عمرها ستة أشهر تدعى ”كوشبو“.

واعترف أمارجيت بقتل الطفلة عن طريق ضربها بالطوب وخنقها حتى الموت، ونتيجة لجرائمه حصل الطفل على لقب ”أصغر قاتل متسلسل في العالم“.

اكتشف العالم أفعاله الشنيعة بعد أن كشفت والدة الطفلة ”كوشبو“ أنها تركت طفلتها تنام بمفردها أثناء ذهابها للقيام ببعض الأعمال المنزلية، وعندما عادت لم تجد طفلتها وسرعان ما بدأ البحث عنها.

وبعد ساعات قليلة، اعترف سادا أنه أخذ ”كوشبو“ وضربها بالطوب وخنقها حتى الموت، ثم قاد القرويين إلى مكان دفنها في حقل قريب.

ووفقا للتقارير، فإن بعض أفراد عائلته كانوا على علم بالجريمة الأولى والثانية له، لكن لم يتم الإبلاغ عنهما.

احتجزت الشرطة الطفل الذي لم يظهر أي ندم على أفعاله وتردد أنه كان يبتسم كثيرًا أثناء اعترافه بقتل شقيقته وابن عمه، لذا وصفه الأطباء النفسيون بالسادية وأنه يستمد سعادته من إلحاق الضرر بالآخرين.

بموجب القانون الهندي، لا يمكن سجن أي طفل أو الحكم عليه بالإعدام، لذلك يُعتقد أن سادا كان محتجزا في دار لتهذيب الأطفال.

يشار إلى أنه تم إطلاق سراح سادا في عام 2016 ولا يُعرف مكان وجوده حاليا.

ويذكر أن هناك بعض الأطفال الذين نفذوا جرائم في سن صغيرة، ومنهم جيمس فيروذر، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما قتل شخصين وكان يخطط لقتل اثنين آخرين قبل اعتقاله.

ويعتبر ”كريج برايس“ أصغر قاتل متسلسل في تاريخ الولايات المتحدة بعد قيامه بطعن ريبيكا سبنسر ”27 عامًا“ 58 مرة بعمر 13 عاما، وقتل اثنين آخرين عندما كان عمره 15 عاما.