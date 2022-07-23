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منوعات

الواقعة الثانية خلال ساعات.. انتحار شاب ألقى نفسه في مياه النيل
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 16:33 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 17:55 GMT

الواقعة الثانية خلال ساعات.. انتحار شاب ألقى نفسه في مياه النيل

أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه النيل بمحافظة دمياط المصرية، بعد ساعات من انتحار آخر في المكان نفسه. وتلقت الأجهزة الرسمية بلاغا يفيد بقيام شاب بخلع

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المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه النيل بمحافظة دمياط المصرية، بعد ساعات من انتحار آخر في المكان نفسه.

وتلقت الأجهزة الرسمية بلاغا يفيد بقيام شاب بخلع ”الحذاء والملابس“ وإلقاء نفسه في المياه دون خروجه منها، لينتقل رجال الإنقاذ والحماية المدنية لمقر الواقعة.

ومن خلال التحقيقات الأولية، تبين أن الشاب المنتحر ألقى بنفسه من أعلى كوبري دمياط المعدني، وهو نفس المكان الذي شهد انتحار شاب آخر مساء أمس الجمعة.

وعثر رجال الإنقاذ على جثمان الشاب المنتحر بعد ساعات من سقوطه، حيث لم يتعرف على هويته، وجرى نقل الجثمان لمستشفى دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد تقرير طبي مفصل بشأن الوفاة.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت قبل ساعات واقعة انتحار لشاب في العقد الثالث من العمر، بعدما قام بإلقاء نفسه من أعلى جسر ”كوبري“ في مياه النيل.

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