الكويت.. التحقيق مع مسؤولين حكوميين بتهم "الإضرار بالأموال العامة"

أحالت هيئة مكافحة الفساد في الكويت، قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين للنيابة العامة، للتحقيق معهم بتهم ”التزوير والإضرار العمدي بالأموال العامة، وتسهيل الاستيلاء عليها“.

وقالت هيئة ”نزاهة“، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ إنها ”أحالت المتهمين بعد التحقيق معهم وجمع الاستدلالات، استمرارًا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد، ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه“.

وأكدت ”عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنةً دور المبلغين عن قضايا الفساد في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن هذه الوقائع“.

(نزاهة) تحيل قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين للنيابة العامة بتهم الاضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء وشبهة جريمة التزوير، وتثمن دور المُبلغين في مساعدة الهيئة للوصول للمعلومات اللازمة عن وقائع الفساد#لنكن_وطن_النزاهة — هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) July 23, 2022

وسبق أن أحالت ”نزاهة“، قياديين ومسؤولين بقطاعات مختلفة للنيابة العامة؛ للتحقيق بتهم مشابهة، صدر ببعضها أحكام قضائية، وبعضها الآخر ما زال قيد المحاكمة.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي 2016 أصدر مجلس الأمة الكويتي، قانونًا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد، ونص القانون على أن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها ”باستقلالية وحيادية تامة“.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم، وإخفاء أسمائهم، ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.

ولا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت، لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية، يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعها بشكل مستمر.