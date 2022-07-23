مصر.. بيان رسمي بشأن حادثة إطلاق النار على طبيب بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم السبت، تفاصيل حادثة إطلاق مواطن سعودي النار على الطبيب الشرعي المصري أيمن عبدالسلام الذي يعمل في المملكة.

وكشف وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، عبر بيان رسمي، عن كيفية إصابة الطبيب بثلاثة أعيرة نارية في صدره، فضلا عن ضربه بساطور على ذراعه على يد سعودي من أبناء منطقة القصيم، وتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة واستخراج الطلقات النارية.

وذكر البيان أنه تم إلقاء القبض على الجاني، حيث يتابع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض حالة الطبيب مع أسرته المتواجدة حاليًا معه بالسعودية لحين خروجه سالما من المستشفى والحصول على كافة حقوقه.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد رجائي شرح فيه تفاصيل الواقعة، حيث أشار إلى أن الطبيب المصري المصاب يدعى أيمن عبدالسلام محمد رزق ويعمل في وزارة الصحة السعودية مديرًا بمركز السموم بمنطقة القصيم، شمال المملكة، ويبلغ من العمر 60 عاما.

وتعرض الطبيب لحادث اعتداء من أحد الأشخاص من أبناء منطقة القصيم؛ على خلفية وفاة أخيه لوجود شبهة جنائية في الوفاة، وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان، وتنفيذًا لقرار النيابة قام الطبيب الشرعي بالتشريح وإعداد التقارير.

ونوه رئيس مكتب التمثيل العمالي إلى أن الطبيب أيمن عبدالسلام لم يباشر تشريح تلك الحالة بنفسه، ولكن تم الاعتداء عليه في مقر عمله؛ ظنًا من الجاني أن الطبيب المصري هو من قام بتشريح جثمان أخيه، وقد باغته الجاني بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية في صدره، وعند سقوطه على الأرض قام الجاني بإخراج ساطور وضربه به، إلا أن الطبيب تلقى تلك الضربات على ذراعه؛ ما تسبب في كسر الذراع وسيخضع غدًا لجراحة في الذراع.

وبحسب البيان، ”تتابع جميع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تطورات تلك الحادثة المؤلمة؛ نظرًا لكون الطبيب المصري المعتدى عليه أحد كوادر وزارة الصحة السعودية ومديرًا لمركز السموم، وطبيبا شرعيًا يقوم بأداء مهام وظيفته الرسمية“.