مصر.. كشف سر الزجاجة الخضراء المدفونة مع جثة شيماء جمال

واصلت وسائل إعلام مصرية نشر تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل المذيعة المصرية شيماء جمال.

ونقلت تلك الوسائل عن المتهم الثاني بجريمة القتل وهو صديق زوج المغدورة أيمن الحجاج ويدعى ”حسين الغرابلي“، كشفه سر زجاجة خضراء تم العثور عليها مدفونة بجانب جثة شيماء جمال.

وقال المتهم الثاني في التحقيقات، إن الزجاجة تحوي مادة حارقة، كان المتهم الأول قد اشتراها من أحد محال مواد البناء.

وأضاف أنه عقب قتل المجني عليها، قام هو بربط قدميها، بينما لف زوجها القاضي أيمن حجاج، رأسها بقطعة قماش ومن ثم قيدها بسلسلة حديدية.

وتابع، أنهما قاما بإلقاء جثة شيماء جمال بالحفرة التي تم حفرها لدفنها فيها، وقام أيمن حجاج بسكب المادة الحارقة على الجثة ورمى الزجاجة الخضراء التي كانت تحوي المادة الحارقة بجانب الجثة قبل دفنها.

واعترف نائب رئيس مجلس الدولة المصري أيمن حجاج، أمام محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الأربعاء الماضي، بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهم المستشار أيمن حجاج وشريكه في ارتكاب الجريمة حسين الغرابلي.

وجاء الاعتراف، حينما واجهت المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وقال حجاج إنه ارتكب الجريمة ولكنه لم يقصد قتلها عمدا، وإنما وقعت الجريمة في إطار دفاع عن النفس.

في حين أنكر المتهم الثاني اشتراكه في ارتكاب الجريمة.

وأودع المتهمان قفص الاتهام، بحضور أفراد أسرة المجني عليها، الذين رفعوا صورتها وطالبوا بالقصاص من قتلتها.

وكان حجاج أكد خلال التحقيقات معه في النيابة العامة، أنه أقدم على تلك الخطوة بعدما أرهقته طلبات المجني عليها المالية، وتهديدها له بكشف مخالفاته التجارية وتلك التي تتعلق بمجال عمله كرئيس لجنة الإسكان في نادي قضاة مجلس الدولة.

وسبق أن أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسراره، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها