السعودية.. من هو جسار الوادعي وما العقوبة التي تنتظره؟

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، القبض على مواطن يدعى ”جسار الوادعي“، بعد تطاوله على الذات الإلهية.

وجسار الوادعي، مقيم في الرياض يبلغ من العمر 45 عاما، وهو مسلم سني، ويقول نشطاء إنه متزوج ولديه أبناء، دون توضيح تفاصيل أكثر عن حياته الأسرية.

وقال نشطاء إن الوادعي يعاني من اضطراب نفسي جعله يخرج في مقطع الفيديو المشهور والذي أساء فيه للذات الإلهية، والمقدسات الإسلامية والشعب السعودي، لخلافات بينه وبين بعض الأشخاص.

وهذا ما أكده الأمن العام في بيان له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال إن ”شرطة محافظة ظهران في منطقة عسير، تمكنت من ضبط مواطن، لتطاوله على الذات الإلهية“.

وأضاف أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن المواطن ”يعاني من اعتلالات نفسية“، فيما أكدت ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

وطالب عدد كبير من المدونين السعوديين، في وقت سابق، السلطات في المملكة بإلقاء القبض على جسار الوادعي، وذلك بعد ظهوره في فيديو حديث أثار جدلا وغضبا كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم جسار الوادعي منصات التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ وهو يتعدى على الذات الإلهية بالسباب ويطلق شتائم وألفاظا نابية في مختلف الاتجاهات، ما أثار غضبا واسعا في المملكة.

ودشن ناشطون وسمًا بعنوان ”#نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي“ تصدر قائمة الوسوم الأكثر تفاعلًا في تويتر، للمطالبة بضبط الشخص المذكور ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ خارجة ومشينة بحق الذات الإلهية والمملكة.

وبالنسبة للعقوبة التي تنتظر جسار الوادعي في حال عدم ثبوت ”اعتلاله نفسيا“ فبحسب المادة التاسعة من القانون السعودي، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا.