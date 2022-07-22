مصر.. البحث عن جثة شاب ألقى نفسه في مياه النيل

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى كوبري في مياه النيل بمحافظة دمياط.

وشهدت صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة، حالة من الحزن، خاصة بعد فشل العثور على جثمان الشاب عقب سقوطه.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري، جهودها للعثور على جثمان الشاب المنتحر، فيما يتواجد رجال الأمن والبحث الجنائي في محيط الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكتب نشطاء إن الشاب المنتحر ألقى بنفسه في مياه النيل، بعد أن ترك أدواته الشخصية، ومتعلقاته فوق الكوبري.

وتواجدت أعداد كبيرة من أبناء المحافظة أعلى الكوبري، بحثاً عن جثمان الشاب، بالتزامن مع وجود سيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب للمستشفى، وإعداد تقرير طبي بشأن الوفاة.

وفي 24 يونيو الماضي، أقدم شاب مصري على الانتحار عبر إلقاء نفسه في نهر النيل أسفل جسر ”هابي لاند“ بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يحاولون البحث عن الشاب لانتشاله.

وقال شهود عيان، إن شابا في العقد الثالث من عمره، ألقى نفسه في النيل بشكل مفاجئ، ليختفي في الحال.

وفي 22 يونيو الماضي، شهدت مدينة المنصورة أيضا انتحار شاب يدعى مصطفى توكل، بإلقاء نفسه بسيارته من فوق أحد الجسور، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى بدقائق.

وأكدت والدة مصطفى أنه ”كان يريد المال لرغبته بالزواج من إحدى الفتيات وهو أمر رفضه والده، وسبق أن هددنا مصطفى بإنهاء حياته لكننا لم نعتقد أنه سينفذ هذا التهديد“.